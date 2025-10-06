COVID lasă urme permanente: un sfert dintre pacienți și-au pierdut mirosul

Un studiu american recent arată că efectele COVID-19 pot fi mai persistente decât se credea, în special asupra simțului olfactiv. Persoanele care și-au pierdut mirosul în urma infectării pot să nu-l mai recupereze niciodată. Conform cercetării, la doi ani după boală, 80% dintre participanți au prezentat performanțe slabe la testele olfactive, iar aproximativ 25% și-au pierdut complet capacitatea de a detecta mirosurile.

Această afectare nu este doar un inconvenient; ea poate pune viața în pericol. Lipsa simțului olfactiv împiedică detectarea pericolelor cotidiene, cum ar fi fum, scurgeri de gaz sau alimente alterate, crescând riscul de accidente domestice și intoxicații. Medicii atrag atenția că oamenii afectați trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să adopte măsuri preventive suplimentare.

Tratamentele actuale includ suplimente precum vitamina A și antrenamente olfactive regulate, menite să stimuleze regenerarea celulelor olfactive și să îmbunătățească percepția mirosurilor. Totuși, specialiștii avertizează că recuperarea completă nu este garantată și că rezultatele variază de la pacient la pacient.

Între timp, noua tulpină COVID „Stratus” se răspândește rapid la nivel global, însă riscul de boli grave rămâne scăzut comparativ cu valurile anterioare. Totuși, experții recomandă menținerea măsurilor preventive, în special pentru persoanele cu risc crescut sau cu sechele post-COVID.

Cercetarea subliniază importanța monitorizării pe termen lung a pacienților COVID și a dezvoltării de tratamente eficiente pentru simptomele persistente, cum ar fi anosmia. Aceasta ar putea preveni complicații severe și ar ajuta milioane de oameni afectați la nivel global.