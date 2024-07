Cum îl ajută fondurile de pensii americane pe Vladimir Putin să-și finanțeze războiul din Ucraina (Bloomberg)

Rusia trebuie să îşi majoreze exporturile de gaze lichefiate pentru a umple cuferele Kremlinului şi a-şi finanţa războiul din Ucraina iar fondurile de pensii occidentale dau o mână de ajutor, chiar dacă neintenţionat, transmite Bloomberg.

Datele colectate de firma de consultanţă Data Desk şi platforma Anti-Corruption Data Collective arată că fonduri publice de pensii, inclusiv cele administrate de statele Washington, New York şi California au investit, în mod indirect, în spărgătoare de gheaţă capabile să transporte gaze lichefiate care deservesc Yamal LNG, cel mai mare terminal de export de gaze lichefiate din Rusia.

Operaţiunile efectuate de grupul energetic rus Novatek PJSC la terminalul Yamal din zona arctică nu sunt vizate de sancţiunile internaţionale şi nu există indicii că fondurile ar fi încălcat vreo regulă. Totuşi, într-un moment în care instituţiile financiare sunt urmărite cu atenţie, legăturile dintre investitorii americani şi una dintre principalele surse de venit ale Rusiei sunt o dovadă a opacităţii din sistemul financiar mondial. De asemenea, aceste informaţii arată cât de dificilă este tăierea uneia din cele mai importante surse de venituri a preşedintelui Vladimir Putin, chiar şi la mai mult de doi ani de la debutul invaziei din Ucraina.În acest caz, legătura între fondurile de pensii americane şi Rusia se face printr-un manager de investiţii din New York, Stonepeak, şi fondul său Infrastructure Fund IV, în valoare de 14 miliarde de dolari. Până acum, acest fond a investit şase miliarde de dolari în 10 până la 15 active, inclusiv în firma Seapeak LLC, un mare deţinător de nave care transportă gaze şi este de fapt fosta divizie de gaze lichefiate a firmei americane de shipping Teekay Tankers. Spărgătoarele de gheață Preluarea Seapeak LLC de către managerul Stonepeak în luna ianuarie 2022, cu o lună înainte de invazia din Ucraina, a inclus participaţii la o duzină de nave, printre care se numără şi şase din cele 16 spărgătoare de gheaţă care au exportat gaze lichefiate de la terminalul Yamal în acest an. Datele analizate de Bloomberg arată că din cele 160 de livrări efectuate până acum în acest an de la terminalul Yamal, mai mult de o treime au fost făcute prin intermediul vaselor deţinute de Seapeak. “Fără aceste nave, Novatek, şi în cele din urmă Rusia, nu ar fi putut să exporte gaze lichefiate de la cel mai mare proiect rusesc. Aceste spărgătoare de gheaţă capabile să transporte gaze lichefiate au fost concepute în mod special pentru a transporta gaze ruseşti din zona arctică în Europa şi Asia. Nu există o altă piaţă pentru ele”, spune Malte Humpert, fondatorul centrului de reflexie Arctic Institute. Operaţiunile de transport de gaze lichefiate ale Seapeak se derulează pe baza unor acorduri pe termen lung care datează de aproximativ un deceniu şi firma deserveşte cumpărători europeni care preiau o parte importantă din gazele de la terminalul Yamal, a declarat pentru Bloomberg o sursă din interiorul companiei. Seapeak nu primeşte venituri direct din Rusia sau de la entităţi cu sediul în Rusia şi firma respectă sancţiunile decise de Marea Britanie şi Uniunea Europeană, a adăugat sursa citată, care a dorit să îşi păstreze anonimatul. Unul dintre investitorii în fondul gestionat de Stonepeak este California Public Employees’ Retirement System sau Calpers. Alţi investitori sunt fondurile americane de pensii Washington State Investment Board, Oregon Public Employees Retirement Fund, New York State Common Retirement Fund şi Teachers’ Retirement System of the State of Illinois. Aceste informaţii sunt o dovadă că statele şi companiile occidentale nu şi-au întrerupte legăturile financiare cu sectorul rusesc al gazelor. De exemplu, grupul francez TotalEnergies rămâne acţionar la proiectul Yamal. În plus, companiile europene de asigurări continuă să ofere acoperire pentru acest sector, chiar dacă UE introduce măsuri destinate să limiteze livrările ruseşti de gaze pe distanţe mari.

