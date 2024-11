Cum s-a recuperat medical un antrenor de fitness după un grav accident de motocicletă

32 de ani, sportiv, cu mii de planuri și visuri, năruite într-o secundă. Plecase în tricou, la un drum scurt, până la benzinărie, să alimenteze motocicleta. Vede semnalizarea că șoseaua se îngustează, face o schimbare de bandă și se trezește brusc în spatele unei mașini oprite neregulamentar, cu avariile pornite. Probabil ceva de genul: merg 2 minute până la bancomat. Sau: dau o fugă să-mi iau ceva de mâncare. Mădălin a frânat, dar fiind în viteză, roata motocicletei s-a blocat. S-a dat peste cap și a căzut pe asfalt, cu motocicleta venind peste el. A fost aruncat sub mașina staționată și și-a pierdut cunoștința. S-a lovit puternic la spate și la cap. Norocul lui s-a numit casca de protecție, pentru cap. Spatele însă… ”Când m-am trezit, știu că trăgeau de mine să-mi scoată casca de pe cap și le-am spus că-mi rup capul, să mă lase să mi-o scot eu. Dar nu mă ma puteam mișca de spate. Am fost operat timp de 5 ore la Spitalul Bagdasar Arseni. Diagnosticul primit a fost paraplegie incompletă și multiple fracturi de coloană, la nivelul vertebrelor L2, L3, L4. Am 2 tije și 5 șuruburi”, povestește râzând Mădălin Nicolau, antrenor de fitness. Mădălin face haz de necaz. Psihicul acesta puternic însă îl ajută să se recupereze foarte bine. Exersează mult, căci e obișnuit cu efortul fizic.

”Am venit aici să muncesc. Am auzit că la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” se muncește mult. Când am venit, nu-mi simțeam deloc picioarele. Aici, într-o săptămână, am evoluat foarte mult. Am mai fost în spitale, am stat patru luni și jumătate. Acolo, de unde am plecat, făceam recuperare doar o oră pe zi, iar eu sunt obișnuit să fac efort mare. Mă plictiseam în cameră. Aici, din prima zi, am stat două ore și jumătate. M-au trimis la masă și apoi am vrut să vin înapoi. Aici, pot munci cât vreau, cu o echipă extraordinară, de aceea și am progrese foarte mari. Au aparatură nouă și performantă. Eu am venit să muncesc aici, nu să stau, să dorm. Este spre binele meu să lucrez. Condițiile sunt foarte bune, mâncarea e chiar gustoasă. La Spitalul ”Sfântul Sava”, este o atmosferă primitoare, personalul te întreabă cum te simți, dacă ai nevoie de ceva, chiar dacă nu te are direct în grijă. Sunt foarte comunicativi și asta îți dă o stare frumoasă. Cred că-mi voi atinge scopul, de a mă recupera complet, după cum se lucrează aici”, spune Mădălin Nicolau, antrenor de fitness, devenit pacient al Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” după accidentul de motocicletă.

Orice pachet de internare în Spitalul ”Sf. Sava” conține mai multe ședințe pe zi – kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic, la care se adaugă gratuit ședințe de psihologie și logopedie, în cazul pacienților care au suferit AVC sau care au nevoie de susținere emoțională. Terapiile de recuperare medicală se aplică 7 zile din 7, inclusiv în zilele de sărbătoare. Supravegherea pacienților este asigurată 24 ore/24, inclusiv prin monitorizare video și medic de gardă. Pachetele de recuperare medicală sunt specializate pentru orice tip de afecțiune – recuperare ortopedică, recuperare respiratorie, recuperare neurologică, recuperare după AVC și recuperare după toate tipurile de intervenție chirurgicală. Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din județul Ilfov, este unul dintre cele mai mari și mai bine dotate centre de specialitate din țară. Este construit de la zero și deschis în urmă cu doar 6 ani, după standardele celor mai renumite clinici de profil din lume. Date de contact ale Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”: 0724.021.090 | 0724.338.881 contact@spitalulsfantulsava.ro https://spitalulsfantulsava.ro/ Str.Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!