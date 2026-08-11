Curtea Supremă din Rusia a exclus partidul anti-război Iabloko de la parlamentare

Curtea Supremă a Rusiei a anulat înregistrarea partidului Iabloko pentru alegerile parlamentare din septembrie, eliminând astfel de pe buletine singura formațiune politică înregistrată oficial care se opune războiului declanșat de Moscova în Ucraina. Decizia a fost luată după o acțiune în justiție depusă de partidul naționalist pro-Kremlin Rodina, transmite BBC.

Liderul Iabloko, Nikolai Rîbakov, a declarat că nu există motive pentru excluderea formațiunii. El a subliniat că toate documentele partidului au fost verificate de Comisia Electorală Centrală, care aprobase în unanimitate participarea la scrutin.

Potrivit acestuia, controalele anterioare efectuate de Ministerul Justiției nu identificaseră încălcări care să justifice eliminarea partidului din alegeri.

Rodina susține însă că Iabloko ar fi încălcat regulile electorale, invocând presupuse finanțări externe și activitatea pe rețele sociale interzise.

Liderul formațiunii Rodina, Aleksei Juravliov, a acuzat de asemenea Iabloko de extremism, afirmând că pe site-ul partidului ar fi fost postate materiale în susținerea „mișcării internaționale LGBT”, declarată extremistă în Rusia din 2023. Apelurile sale pentru pace reprezintă un indiciu în acest sens. Mai mulți lideri ai altor formațiuni ruse au lansat, la rândul lor, critici la adresa Iabloko.

Iabloko fusese înregistrat de Comisia Electorală Centrală pe 29 iulie și urma să participe la scrutin cu sloganul „Pentru pace și libertate! Pentru o viață fără frică!”. Programul electoral al formațiunii includea apeluri la încetarea focului, diplomație și încheierea războiului. În fața Curții Supreme din Moscova, sute de persoane se adunaseră pentru a-și manifesta sprijinul față de partid.

Alegerile pentru Duma de Stat, desfășurate concomitent cu alte scrutine regionale și locale, sunt programate în perioada 18-20 septembrie. În cursă au mai rămas 10 formațiuni politice care susțin războiul din Ucraina sau care nu îl critică explicit. Excluderea Iabloko înseamnă că alegătorii ruși care doresc să susțină un partid declarat anti-război nu vor mai avea această opțiune.