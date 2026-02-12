Dan Perciun: Circa 90% dintre protestatari nu sunt din Dereneu, sunt aduși din afară

Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, ar fi alimentate artificial prin mobilizarea organizată a unor persoane din afara localității, susține ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul afirmă că protestele din ultimele zile au un caracter orchestrat, iar imaginile create în jurul conflictului sunt exploatate inclusiv propagandistic.

Ministrul a explicat că situația din Dereneu are rădăcini mai vechi, care datează din 2018, când fostul preot al bisericii a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei. Potrivit lui, acest moment a generat o ruptură în comunitate, care persistă și astăzi, iar actualele tensiuni sunt amplificate de intervenții externe și de implicarea factorului politic.

„Cred că trebuie să dăm un pic de context, un pic de istorie a acestei povești de la Dereneu. Lucrurile au început în 2018, când preotul de atunci a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei. Atunci a existat o intervenție foarte categorică din partea Mitropoliei Moldovei, susținută și de către autoritățile statului. Poliția atunci a evacuat preotul din biserică și a adus în loc un alt preot. Precedentul a activat în localitate mai mult de 20 de ani și continuă să o facă și astăzi și se bucură de susținere din partea celor din Dereneu”, a declarat Dan Perciun.

Potrivit oficialului, ceea ce se întâmplă în prezent în localitate nu reflectă în totalitate voința comunității, deoarece majoritatea celor care protestează nu ar fi locuitori ai satului. El a afirmat că oamenii ar fi aduși organizat din afara localității, inclusiv din Chișinău, pentru a crea o imagine de tensiune permanentă.

„De menționat că ceea ce vedem noi astăzi are un caracter orchestrat. Aproximativ 90% din cei pe care o să-i vedeți protestând nu sunt din localitate. O bună parte dintre ei sunt aduși din piața Revenco din Chișinău. Există o legătură de rudenie între cel care deține piața Revenco și fostul președinte al Federației de Rugby, primar și Partidul Socialiștilor. Și atunci, bineînțeles, sunt aduși și plătiți oameni din afară, care să se afle în apropierea bisericii în permanență și să creeze aceste imagini foarte deranjante și emoționale, care trezesc o reacție puternică din partea oricui le urmărește”, a afirmat acesta.

Ministrul a mai declarat că implicarea politicului a contribuit la escaladarea conflictului și la menținerea tensiunilor, iar subiectul ar fi fost speculat public de mai mulți politicieni. În opinia sa, soluția este dialogul între părțile implicate și reducerea influenței politice în disputele religioase.

„Ne-am dori să nu existe o situație de conflict, mai ales într-un context religios. Locuitorii satului sunt cu toții creștini ortodocși, indiferent de preferințele pe care le au. Am dori să existe o opțiune de compromis acolo, dar din momentul în care a apărut factorul politic și s-a implicat activ, lucrurile au degenerat. De fiecare dată când politicienii încearcă să se implice în treburile interne ale bisericilor, lucrurile degenerează. Vedem asta din partea socialiștilor și nu doar. Bogdan Țîrdea a fost primul politician care a abordat despre acest subiect, după care a fost Victoria Furtună, care încearcă să speculeze pe această temă”, a mai spus ministrul.

Oficialul a subliniat că depășirea crizei depinde de reluarea dialogului între cele două mitropolii și comunitatea locală, fără presiuni politice.

„Ulterior, evident, ar trebui să aibă loc un dialog inclusiv între cele două mitropolii, inclusiv acolo, în comunitate, să se ajungă la un aranjament care să împace părțile. Cu cât mai puțin va fi prezent politicul în această discuție, cu atât sunt mai mari șansele să se găsească o soluție care să satisfacă pe toți”, a declarat Dan Perciun.

În același timp, oficialul a precizat că au existat și incidente violente în timpul confruntărilor, iar mai multe persoane au fost reținute după ce ar fi agresat polițiștii veniți la fața locului.

„A fost reținut primarul de către poliție, a fost reținută mai multă lume ieri, pentru că pe durata serii au venit persoane din afară, au bruscat șase polițiști, a fost lovită inclusiv în față una dintre doamnele polițiste de acolo. Lucrurile acestea nu pot fi tolerate, indiferent de opinia pe care o avem. Agresarea polițiștilor este impardonabilă. Respectiv, persoanele au fost reținute și sperăm să vedem o finalizare a acestei confruntări în următoarele zile”, a subliniat ministrul Educației și Cercetării.

În paralel, autoritățile au intervenit pentru a restabili ordinea publică, după ce, pe 10 februarie, aproximativ 150 de persoane, printre care preoți și susținători ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, mobilizați cu implicarea primarului localității, au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în biserica din Dereneu.

Potrivit informațiilor oficiale, Arhiepiscopul Petru Musteață, considerat unul dintre organizatorii acestor disensiuni, se află în interiorul bisericii, iar în curtea lăcașului sunt dislocate în continuare forțe de ordine și mascați ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.

De asemenea, primarul satului Dereneu, Vasile Revenco (PSRM), și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Moldovei, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai brigăzii „Fulger”, fiind suspectați de implicare în organizarea acțiunilor din teren. În urma incidentelor, aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de implicare directă în altercații.

Potrivit Poliției, acțiunile ar fi fost coordonate, iar în timpul confruntărilor carabinierii au fost ultragiați, le-au fost sustrase stațiile de comunicare, iar în mulțime ar fi fost implicate inclusiv femei pentru a forța ruperea cordonului forțelor de ordine. Instituția califică aceste fapte drept provocări și o sfidare a legii, subliniind că minorii aflați în interiorul lăcașului de cult au fost expuși unor situații stresante.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat, după ședința Guvernului, că autoritățile centrale nu vor interveni în disputele interne ale comunităților religioase, însă vor monitoriza atent anchetele penale pornite în urma incidentelor. Șeful Executivului a accentuat că responsabilitatea soluționării conflictului revine comunității și bisericii, iar respectarea legii trebuie să prevaleze indiferent de apartenența religioasă sau politică.

La rândul său, ministrul Culturii, Sergiu Jardan, a condamnat escaladarea situației și a atenționat că implicarea factorului politic în astfel de dispute duce la amplificarea tensiunilor. El a subliniat și faptul că minorii nu ar trebui atrași în conflicte de acest tip, iar autoritățile din domeniul social au intervenit pentru a se asigura de siguranța copiilor aflați în interiorul lăcașului de cult, purtând discuții cu părinții acestora.

Conflictul dintre cele două comunități ortodoxe din Dereneu s-a amplificat la începutul lunii februarie și a devenit rapid un subiect intens mediatizat, însoțit de acuzații de „persecuție religioasă” și „abuzuri ale statului”. Cazul a fost preluat și amplificat pe rețelele sociale de actori asociați narațiunilor pro-ruse, iar la o slujbă oficiată în fața bisericii ar fi fost observat și un cetățean condamnat anterior pentru mercenariat în estul Ucrainei.