OFICIAL! Carrefour părăsește România. Dedeman preia lanțul de magazine

Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Paval Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro. Frații Pavăl arată că s-a intrat în faza negocierilor finale și ambiția lor este să creeze un lanț integrat, iar pentru asta este nevoie să se extindă către retailul alimentar.

Frații Pavăl au semnat acord de negociere exclusivă

Frații Pavăl au transmis un comunicat de presă prin care arată că încep procesul de extingere către segmentul strategic al retailului alimentar, iar tranzacția s-ar putea finaliza în a doua parte a anului 2026.

Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl și acționar majoritar al Dedeman, anunță semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operațiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar.

Prezent pe piața din România încă din 2001, Carrefour a fost pionierul formatului de hipermarket și a contribuit semnificativ la modernizarea retailului autohton. Compania a crescut constant alături de clienții săi, prin formate de magazine adaptate nevoilor de zi cu zi, o ofertă variată de produse și investiții continue în modernizarea experienței de cumpărare.

Astăzi, rețeaua locală reprezintă un ecosistem complex de 478 de magazine (55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount), susținut de o prezență online consolidată.

“Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține.”, a declarat Dragoș Pavăl, Președinte Pavăl Holding și Dedeman.

Această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding: consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiții pe termen lung și continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe și parteneriate solide.

“Pornim cu încredere, știind că echipa Carrefour România reunește profesioniști cu experiență și procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale și să le oferim clienților o experiență de cumpărături modernă, eficientă și adaptată nevoilor lor.”, a completat Dragoș Pavăl.

Deși Pavăl Holding și-a extins în ultimii ani prezența și în afara țării, prin investiții în sectoare precum ospitalitatea și retailul de bricolaj (Praktiker Hellas), România rămâne piața principală de dezvoltare a grupului. Această tranzacție reflectă încrederea în potențialul retailului autohton și angajamentul ferm de a investi în economia și comunitățile locale.”, arată un comunicat al Pavăl Holding.

Carrefour vinde mai multe unități din Europa

Vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului iniţiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri.

„Grupul îşi continuă transformarea şi se concentrează din nou pe cele trei ţări principale”, a declarat CEO-ul Alexandre Bompard într-un comunicat de presă. Cele mai mari pieţe ale grupului, din punct de vedere al vânzărilor, sunt Franţa, Brazilia şi Spania.

Vânzarea Carrefour România ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026.

Frații Pavăl dețin brandul Dedeman

Paval Holding este vehiculul de investiţii al familiei Paval, proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului.

Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine (55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate şi 30 de magazine discount). Filiala a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri a grupului.

Cu exact un an în urmă, Alexandre Bompard, CEO al Carrefour din 2017, anunţa o revizuire strategică a portofoliului de activităţi al grupului, cu studierea posibilelor cedări de active imobiliare şi filiale, începând cu cele situate în ţări care au devenit mai puţin strategice pentru grup.