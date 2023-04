De ce a scăzut simțitor numărul soldaților ruși morți pe front în ultima lună

Numărul soldaților pierduți de Rusia pe câmpul de luptă a scăzut cu aproximativ 30% în luna aprilie, comparativ cu lunile precedente, se arată în evaluarea de marți dimineață a serviciilor militare secrete britanice.

Ministerul britanic al Apărării spune că această scădere se datorează probabil sfârșitului ofensivei de iarnă a Rusiei, care a eșuat în mare parte.

Moscova își pregătește probabil acum trupele pentru contraofensiva Ucrainei, mai precizează serviciile militare secrete britanice.

În cursul lunii aprilie 2023, rata medie zilnică a pierderilor Rusiei a scăzut cu aproximativ 30%. Acest lucru vine după ce în perioada ianuarie-martie 2023, pierderile rusești au fost extrem de mari.

Cifrele publicate de Statul Major General ucrainean sugerează o reducere de la o medie zilnică de 776 de victime rusești în martie, la o medie de 568 până acum în aprilie.

Serviciile militare secrete britanice spun că nu pot verifica metodologia Ucrainei, dar tendința generală este probabil exactă.

„Este foarte probabil ca pierderile Rusiei să se fi redus, deoarece tentativa lor de ofensivă de iarnă nu și-a atins obiectivele, iar forțele rusești se concentrează acum pe pregătirea pentru operațiunile ofensive ucrainene anticipate”, conchide ministerul britanic al Apărării.

