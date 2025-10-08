De la 1 ianuarie 2026, doar studenții cu media peste 6,5 vor primi bursă

De anul viitor, bursa nu va mai fi un drept automat, ci o recompensă pentru efort. Guvernul a decis ca, din 1 ianuarie 2026, doar studenții cu media mai mare de 6,5 să primească sprijin financiar de la stat.

Noile prevederi stabilesc trei categorii de burse, în funcție de performanța academică:

Categoria I – pentru studenții cu media de minimum 8,5;

Categoria II – pentru cei cu media de minimum 7,5;

Categoria III – pentru studenții cu media de minimum 6,5.

Modificarea are scopul de a crea un sistem „mai echitabil și mai transparent”, care să recompenseze efortul și să stimuleze competiția în mediul universitar.

„Continuăm să punem accent pe calitatea învățământului superior. În acest sens, modificăm și îmbunătățim modul de acordare a burselor de merit. Acestea vor depinde inclusiv de reușita academică, iar noi mizăm că asta îi va încuraja pe studenți să depună un efort și mai mare în viitor”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

În prezent, bursele pentru studenții de la licență sunt de:

1,295 de mii de lei – categoria I;

1,015 mii de lei – categoria II;

1,105 de mii de lei – categoria III.

Pentru masteranzi, bursa unică este de 1,390 de mii de lei.

Studenții de la specialitățile pedagogice primesc burse mai mari: între 2,43 de mii de lei și 3,62 de mii de lei, în funcție de categorie și anul de studiu. În plus, bursele de merit rămân valabile:

Bursa Republicii – 4,25 de mii lei;

Bursa Președintelui – 3,86 de mii de lei;

Bursa Guvernului – 3,54 de mii de lei.

Listele bursierilor vor fi aprobate de senatele universităților și publicate online, în ordinea descrescătoare a mediilor. Studenții cu restanțe, plan neîndeplinit sau lipsă de credite nu vor putea candida pentru burse.

În Republica Moldova sunt aproape 57 de mii de studenți la licență, dintre care în jur de 17,5 mii învață la buget, și peste 11,8 mii masteranzi, dintre care 6 mii finanțați de stat.