Declarația Partidului Liberal privind ieșirea Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove de sub jurisdicția Patriarhiei ruse

Partidul Liberal constată cu îngrijorare escaladarea războiului din țara vecină, Ucraina, declanșat de Federația Rusă, și în special de Vladimir Putin, pentru refacerea URSS. În ceastă situație, de maximă încordare a relațiilor internaționale din Europa și din întreaga lume, președintele rus, în vechea tradiție imperialistă rusă, își motivează acțiunile iraționale cu argumente fără nici un fundament factologic sau juridic. Din contră, Putin își permite să amenințe securitatea mondială cu declanșarea unei conflagrații care ar implica armament nuclear. În asemenea împrejurări tragice, Federația Rusă implică în promovarea războiului, pe lângă populația proprie, printr-o mobilizare nedorită de însuși poporul rus, servicii secrete aflate în rețele de peste hotarele Rusiei, lideri politici cumpărați pe bani din vânzări de gaze, lideri ai societății civile occidentale, precum și Biserica Rusă, prin Patriarhul Kiril, care, fară a ține seama de canoanele ortodoxiei, îndeamnă poporul rus la luptă contra Ucrainei. Patriarhul promite intrarea în Rai celor care vor mege la război împotriva ucrainenilor și vor muri pe câmpul de luptă, mai mult, acesta îndeamnă să susțină mobilizarea demarată de Putin, în condițiile în care o lume întreagă cere încetarea agresiunii ruse asupra Ucrainei.

În asemenea circumstanțe, în situația în care Mitropolia Moldovei, care reprezintă biserica majoritară din Republica Moldova și care se află în componența Patriarhiei ruse, s-a pomenit implicată într-un război de partea cotropitorilor țării vecine, cotropitori pentru care, în virtutea subordonării sale față de Biserica Ortodoxă a Rusiei, se roagă la fiecare procesiune religioasă și de care nu s-a distanțat, și nici nu dă semne că ar dori să se distanțeze. Partidul Liberal consideră inadmisibilă această ambiguitate în care este implicată Mitropolia Moldovei.

Potrivit Constituției RM art. 31 al.3, în relațiile dintre cultele religioase este interzisă orice manifestare de învrăjbire, iar potrivit al. 4, cultele religioase sunt autonome și separate de stat. Legea 125 din 11.05.2007 privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie, articolul 24.,“Suspendarea activității cultelor religioase şi a părţilor lor componente”, al. (2), arată că: “drept temei pentru suspendarea activităţii cultelor religioase şi a părților lor componente poate servi:

a) desfăşurarea de acţiuni prin care se încalcă Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

b) desfăşurarea de acţiuni ce aduc atingere securităţii statului, ordinii publice, vieţii şi securităţii oamenilor;

c) derogarea de la scopurile statutare;

d) aţîţarea urii şi discordiei religioase.”

Potrivit cadrului normativ există toate temeiurile ca Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei ruse și înregistrată la Ministerul Justiției al RM, să-i fie suspendată activitatea, pentru clarificarea situației de facto în ceea ce privește susținerea agresiunii militare ruse declarate deschis de către Patriarhul Kiril.

Pe lângă aspectul juridic, PL menționează că există și aspectul moral al situației: porunca biblică SĂ NU UCIZI. Este evident că, Biblia este încălcată chiar de cei care au menirea de a veghea asupra respectării ei. Patriarhul Kiril a făcut tocmai contrariul: a argumentat necesitatea războiului și a îndemnat cetățenii să participe la crime, contrar spiritului și literei Sfintei Scripturi.

Mai multe culte religioase s-au distanțat de Biserica Ortodoxă Rusă, iar unele state cer includerea patriarhului Kiril pe lista sancțiunilor stabilite de UE, printre care Estonia și Polonia.

Luând în considerare cele menționate și ținând cont de contextul internațional încordat în care ne aflăm, datorat războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, unde Biserica Rusă, prin liderii săi, joacă un rol de suporter ideologic pentru Putin și Kremlin,

având în vedere subordonarea mitropoliei Moldovei patriarhiei Ruse,

Partidul Liberal cete autorităților Republicii Moldova în speță Ministerului Justiției, să verifice acest cult religios subordonat unui stat agresor, sub aspectul încălcărilor legislative.

Având în vedere derapajele grave de la canoanele bisericești și normele de etică și morală comise cu bună știință de Biserica Rusă, Partidul Liberal cere sinodului mitropoliei Moldovei, în frunte cu mitropolitul Vladimir, să iasă de sub jurisdicția Patriarhiei ruse, iar Mitropolitului Vladimir din subordonarea patriarhului Kiril și să treacă în subordinea Patriarhului Daniel.

Acest act trebuie privit nu din perspectivă politică, ci sub aspectul delimitării de cei care susțin agrersiunea și fundamentalismul religios, ca și ura, intoleranța sau subordonarea politică, interzisă în cazul cultelor religioase.

Solicităm, totodată, și Patriarhiei Române să întreprindă cât mai grabnic toate procedurile pentru recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene, fapt acceptat deja de Patriarhia ecumenică a Constantinopolului.

Noi, poporul roman, din tot sapațiul dăinuirii noastre, nu putem avea nicio legătură cu o biserică care se comportă ca un companion al dictatorului imperialist Putin.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Chișinău, 30.09.2022

