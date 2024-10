Delia Budeanu s-a vindecat de cancer fentând chimioterapia prescrisă de medici: Mărturisiri incredibile

Regretatea jurnalistă Delia Budeanu a făcut dezvăluiri incredibile despre felul în care a reușit să se vindece de o boală extrem de grea. Budeanu a fost diagnosticată cu cancer, însă a refuzat să urmeze tratamentele convenționale, asta deși medicii nu au știu nicio clipă de decizia ei.

Delia Budeanu a spus că pur și simplu a refuzat să creada că ea are cancer “În momentul când m-au chemat cu multe menajamente să-mi dea chimioterapia, atunci a fost momentul când a trebuit să-mi spună. În preajma operație parcă am simțit ceva, dar nu am luat în serios, nu am dat doi bani, am spus că toată lumea se înșală, eu nu pot avea așa ceva. Este incredibil! La prima doză de chimioterapie mi-a fost foarte rău. Mi-a fost atât de rău încât am decis să scot două ingrediente și să las doar o componentă. Aceasta din urmă avea calciu. Fără să știe nimeni, am aruncat două la gunoi și una o făceam. Nu am zis nimănui, că nu mi s-ar fi permis. Medicul n-a știut. Asistenta nu și-a dat seama ce fac. Sunt un exemplu! După prima doză de chimioterapie, ficatul meu nu suporta. Era să mor atunci. Aveam frisoane înfiorătoare. Patul meu din lemn de nuc- pus în mijloc- s-a izbit de perete cum nu s-a întâmplat nici la cutremur. Asemenea frisoane am avut! Apoi am avut temperatură 40 de grade. Era să mor și atunci am zis: „Vă arăt eu chimioterapie!” Dumnezeule… dacă doamna doctor vede această emisiune… va spune că sunt o troglodită” , spunea Delia Budeanu într-un interviu acordat Eugeniei Vodă cum a reușit să treacă peste acea perioadă neagră din viața ei. Delia Budeanu a murit în 19 octombrie Delia Budeanu, una dintre cele mai cunoscute și elegante crainice din istoria Televiziunii Române dinainte de 1990, a decedat. A încetat din viață sâmbătă, 19 octombrie 2024, înconjurată de întreaga familie. Trupul iubitei prezentatoare TV va fi depus, duminică, ora 16.30, la Mănăstirea Cașin din București, iar înmormântarea va avea loc, luni, la Mănăstirea Ghighiu. După pierderea soțului său, Radu Budeanu, un jurnalist respectat specializat în politică externă, niponologie și iranologie, Delia s-a retras din viața publică timp de zece ani.

Într-un interviu pentru Adevărul, ea a povestit despre experiența de a fi crainică în perioada comunistă. „A fi crainic în anii ’70-’80 însemna o depersonalizare totală. În interior, eram doar pioni în cel mai important sistem de propagandă, Televiziunea Română. Prezentatorii nu aveau identitate, numele nostru nu apărea pe ecran. Oamenii nu erau importanți, nici cei din televiziune, nici din afară. Televiziunea funcționa în același mod ca țara. Însă, odată ce ieșeam din instituție, întâlneam simpatie și deveneam eu, o persoană cu o identitate și o biografie”, a declarat Delia Budeanu, conform Adevarul.ro. Ea a povestit cum a ajuns să lucreze în televiziune: „În ’70 eram la Radio, la secția Tineret, și un coleg mi-a spus că se organizează un concurs la TVR pentru postul de prezentatoare. Nu știam nici măcar unde se află Televiziunea. Am întrebat în autobuzul 31 unde trebuie să cobor și mi-au indicat stația Fabrica de Spirt. Am participat la concurs alături de alte 11 actrițe și, după două săptămâni, m-au angajat. La 1 iunie 1970 am debutat pe post”, a povestit Delia.

