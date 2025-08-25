Diaspora, folosită ca armă în alegeri de guvernarea PAS: 240.000 de moldoveni au plecat din țară sub conducerea ”galbenă”

Guvernarea PAS își construiește imaginea publică pe discursul „pro-european” și pe promisiunea că diaspora este „a patra putere a Moldovei”. În realitate, moldovenii plecați peste hotare sunt folosiți de partid doar în campaniile electorale, ca masă de manevră pentru voturi, în timp ce problemele lor reale sunt ignorate.

Datele oficiale confirmă dezastrul: în doar patru ani de guvernare galbenă, peste 240.000 de cetățeni au părăsit Republica Moldova. Este un exod fără precedent, echivalent cu dispariția unui oraș întreg, rezultat al lipsei de perspectivă, al salariilor mizere și al unei economii ținute artificial în viață prin datorii și ajutoare externe.

În loc să creeze locuri de muncă bine plătite, să sprijine agricultura și industria sau să investească în infrastructură, PAS a preferat să împingă oamenii spre emigrare. Tinerii, specialiștii și familiile întregi aleg calea străinătății, unde muncesc în condiții dificile, dar primesc cel puțin siguranța unui trai decent.

În schimb, partidul aflat la putere se limitează la a deschide secții de votare peste hotare și la a folosi diaspora ca argument electoral. Nicio politică reală pentru reintegrarea celor plecați, niciun program de investiții pentru ca moldovenii să se întoarcă acasă. Doar promisiuni goale și slogane propagandistice.

Exodul de 240.000 de oameni înseamnă nu doar pierderea forței de muncă, ci și slăbirea demografică a națiunii. Satele se golesc, școlile se închid, iar economia se bazează aproape exclusiv pe remitențe.

Diaspora este folosită ca armă în alegeri de guvernarea PAS sub pretextul integrării europene, dar pentru PAS integrare europeană înseamnă doar menținerea lor la putere, nu beneficii pentru moldoveni. Diaspora rămâne abandonată în restul timpului. Ea devine simbolul eșecului unei guvernări care nu a știut decât să împingă oamenii afară din țară. Moldova nu se dezvoltă, Moldova se depopulează sub guvernarea ”vremurilor bune”.