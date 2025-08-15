Dictatura taxelor din România! Adio comenzi de pe Temu și Shein: taxă de 25 de lei pe colet impusă de Ilie Bolojan

Ministerul Finanţelor propune introducerea unei taxe fixe, în cuantum de 25 de lei, pentru coletele care ajung în ţară din afara Uniunii Europene şi care valorează maximum 150 de euro.

Măsura este luată în contextul în care numărul coletelor venite în România prin intermediul platformelor de tip Shein și Temu a crescut spectaculos, în ultimii ani, de la câteva mii, la peste 200 de mii.

Taxa va fi plătită, practic, de către persoanele fizice care cumpără produse de pe aceste platforme, în sume mai mici de 150 de euro. Comenzile care depășesc această sumă nu vor fi taxate suplimentar, dar intră automat la plata tva.