Dicționar de nume: LUCA

Prenumele Luca provine din Lucanus, cognomen (supranume) roman, care indica iniţial originea locală a purtătorului „din Lucania”, nume apropiat ca origine de substantivul latin lux, lumen „lumină” şi de verbul lucio, lucere „a lumina”, de la care au provenit şi prenumele latine Lucius şi Lucia, iar de la Lucius a apărut cognomenul Lucianus şi Lucilianus. Cognomenele romane Lucanus, Lucianus şi Lucilianus, devenite nume independente, şi prenumele Lucius, Lucia au fost preluate de greci şi adaptate fonetic, căpătând formele: Lucas, Luchianos, Luchilianos. Din greacă ele au trecut la slavi, apoi la români, fiind atestate documentar din sec. al XV-lea cu formele: Luca, Luchian, Luchilian, care, prin intermediul patronimelor, au devenit azi nume de familie.

Fiind un prenume creştin, calendaristic, purtat de un evanghelist, Luca a fost foarte frecvent atestat în antroponimia română în sec. XV-XVII, respectiv în documentele moldoveneşti, fiind purtat de călugări, dieci, grămătici, slugi domneşti în funcţie de: comis, paharnic, pârcălab, sulger, şetrar, vătav, portar etc., etc. Din sec. al XVII-lea Luca apare ca patronim, devenit apoi nume de familie. De ex., într-un comentariu la un document din 1662, A. V. Sava, referindu-se la genealogia lui Luca pârcălab la Chişinău în 1669, spune că el a avut un singur fecior – Gavril Luca, iar acesta a avut patru copii: Aniţa, Tofana, Adam Luca sulgerul şi Ştefan Luca vistiernicul. La 1778 este atestat un Mihălachi Luca, vel stolnic ş.a. În Recensământul Moldovei de la 1774 numele Luca este frecvent în ţin. Orhei-Lăpuşna: Sandu Luca şi Mafteiu Luca în satul Dereneu, Costantin Luca în satul Hirişeni, Ştefan Luca, Iftimi Luca, Năstasă Luca, Mărian Luca, Andrii Luca în Horodişte, Ioniţă Luca în Truşeni, Pavăl Luca în Costeşti. Sunt atestate şi nume derivate de la Luca: Lucaci, la 1669, Lucaşul, la 1818, de la care au provenit numirile de sate: Lucăceuca, Lucăşeuca, Lucăceni şi Luceşti.

Azi, în republică, cu prenumele Luca sunt înregistrate 787 de persoane, iar cu numele de familie Luca sunt 4406 persoane. Cu numele Lucaci sunt 14 persoane, cu numele Lucaş – 331 şi Lucan – 3 persoane.

