Digitalizarea Alaiba – digitalizarea dezastrului pentru mediul de afaceri în R. Moldova

Am înțeles astăzi cum Alaiba își “face Mușchii săi” pe așa numita digitalizare experimentată pe busines. Exemplul personal, am online Banking app și doream sâ scot extrasele bancare care nu am putut și am mers la bancă (nu dau nume căci este tipic pentru toate), la care mi-au zis că nu pot să am acces, deoarece trebuie să aduc un nou extras de la ASP pe firmă. Întrebarea mea a fost -de ce ? Așa cere BNM și autoritățile, anual să se prezinte extrasul pentru a avea acces online Banking și beneficia de servicii bancare.

Mare prostie și porcărie , din partea BNM să soliciți așa ceva ca să le stocheze pe servere. Dl. Armașu, sfatul meu sa vă Ocupați de Cyber security in Banking System și nu de “găinării” cu extrase de la ASP anual.

Am sunat la ASP sa comand unul online , și mi-au zis că pot să primesc online dacă am semnătura electronica MCabinet, eu am cumpărat semnătura electronică Msign pentru raportări ( încerc să accesez și să utilizez de 6 luni , sper că voi reuși) . Deci trebuie să merg fizic la ASP și să mai achit încă un extras pentru al prezenta la banca pentru restabilirea accesului online.

Dl. Alaiba câte semnături trebuie să cumpere un agent economic pentru a accesa birocrația voastră instituțională și a face operațiuni bancare, raportări online? În final vreau să fiu corectă și să fac totul la timp și nu mă lasă toată porcăria creată de voi.

Ați făcut busines in viața Dvs? Sau doar experimente de gen “la BEM totul este bine” și acum cu “digitalizarea catastrofă”.

Mai documentațivă ce este in MB , România , Estonia.

Mai mult, astăzi când am văzut la TV că Radu Marian la deschiderea Adunării Parlamentare ICE a menționat ca businesul este binevenit in Moldova , am rămas șocată de atâta fals . Eu recomand sa facă un chestionar la plecarea din aeroport a investitorilor din RM și veți auzi “just run”- acesta este mesajul lor.

Ma adresez acestor “dreamers” al vremurilor bune , faceți ceva pentru aceasta țară și lăsați poveștile cu situații excepționale de 2 ani.

Mariana Durleșteanu

