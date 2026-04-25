Dmitri Medvedev, furios: UE acordă împrumutul mult așteptat hoțului de la Kiev

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a reacționat nervos la decizia Uniunii Europene de a aproba împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, susținând că banii provin direct din buzunarele contribuabililor europeni și nu vor fi recuperați niciodată.

„În sfârșit, UE acordă împrumutul mult așteptat hoțului de la Kiev, iar banii nu trebuie rambursați, căci, conform logicii imbecile de la Bruxelles, Rusia va fi cea care va plăti nota de plată. Bucurați-vă că sunteți din nou duși de nas, europeni – asta înseamnă 90 de miliarde de euro din buzunarele voastre! a scris Dmitri Medvedev pe platforma X.

Amintim că Uniunea Europeană a anunțat joi aprobarea finală a pachetului financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, precum și adoptarea unei noi serii de sancțiuni împotriva Rusiei.

Împrumutul pentru Ucraina, validat după ridicarea vetoului Ungariei

Decizia a fost posibilă după ce Ungaria și-a retras veto-ul, a precizat președinția cipriotă a Consiliului UE.

„Impasul a fost ridicat”, a salutat pe X şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.

„Economia de război a Rusiei se află sub o presiune tot mai mare, în timp ce Ucraina beneficiază de o susţinere majoră”, a adăugat ea.

Ciprul, care deţine preşedinţia semestrială a Consiliului European a anunţat că a lansat o procedură care urmează să permită efectuarea primelor plăţi din acest împrumut, care a fost blocat până în prezent de către Ungaria lui Viktor Orban.