Fabrica de Sticlă, la un pas de privatizare: Câte sute de milioane de lei cere statul

Fabrica de Sticlă din Chișinău va fi scoasă la privatizare la un preț inițial de 773 de milioane de lei, printr-un concurs investițional organizat de Agenția Proprietății Publice.

APP a lansat consultări publice asupra documentației de concurs, pentru a atrage investitori interesați și a stabili condiții clare de participare. Întreprinderea va fi vândută ca „complex patrimonial unic”, adică împreună cu toate activele – terenuri, clădiri, utilaje, licențe și alte drepturi.

Procedura de privatizare va avea loc în două etape. În prima fază sunt evaluate dosarele și eligibilitatea participanților, iar în a doua etapă are loc concursul propriu-zis de majorare a prețului și îmbunătățire a ofertelor. Câștigătorul va fi desemnat în funcție de cel mai mare preț oferit și de angajamentele investiționale asumate. Participanții trebuie să depună o garanție de 200 de mii de lei, iar oferta nu poate fi mai mică decât prețul inițial stabilit.

Pe lângă suma de achiziție, investitorul va trebui să realizeze investiții de cel puțin 20,55 milioane de euro în decurs de 3 ani, câte aproximativ 6,85 milioane de euro anual, pentru modernizarea întreprinderii. Planul vizează inclusiv reconstrucția cuptorului de topire, modernizarea liniilor de producție și automatizarea proceselor, cu scopul de a reduce consumul energetic și a crește eficiența.

Contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat în termen de până la 30 de zile după desemnarea câștigătorului, iar plata se va face integral, inclusiv un impozit privat de 1% din valoarea tranzacției. Până la realizarea integrală a investițiilor asumate, cumpărătorul nu va putea vinde, gaja sau înstrăina bunurile întreprinderii și va fi obligat să mențină profilul de activitate, să dezvolte compania și să păstreze locurile de muncă.

Fabrica are o tradiție de peste 50 de ani, produce aproximativ 300 de tipuri de articole din sticlă, exportă în 24 de țări și are o capacitate de producție de 200 de tone de sticlă topită pe zi. Platforma industrială se întinde pe 14,8 hectare, cu o suprafață construită de peste 47 146 m² și o suprafață interioară de circa 75 352 m².

Capitalul social al fabricii este estimat la peste 403 milioane de lei. Datele financiare arată că întreprinderea a înregistrat venituri de 545,1 milioane de lei în 2022 și aproximativ 411,8 milioane de lei în 2025, iar profitul net a fost de 49,9 milioane de lei în 2022 și circa 21,2 milioane de lei în 2025 (date preliminare).