DOC/ TikToker-ul bătuș, Alexandru Armaș, condamnat la 2 ani de pușcărie în penitenciar de tip semi-închis

Vloggerul Alexandru Armaș a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de pușcărie după ce în noaptea de 2 ianuarie 2022, acesta a bătut cu cruzime un bărbat în fața clubului TAO. Încheierea a fost pronunțată la data de 31 mai 2022 de către judecătorul Olga Bejenari, potrivit Sinteza.org.

Deși a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de pușcărie în penitenciar de tip semiînchis, instanța a decis că acesta va sta în închisoare doar 1,3 luni, iar termenul rămas va fi suspendat parțial pe un termen de probațiune de 2 ani, dacă acesta nu va săvârți o nouă infracțiune. Acesta urmează să achite și despăgubiri de 70 mii lei părții vătămate.

„Se recunoaște vinovat Armaş Alexandru pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 152 alin. (1) din Codul penal, se condamnă şi i se stabileşte o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea acesteia în penitenciar de tip semiînchis. Se recunoaște vinovat Armaş Alexandru pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 287 alin. (1) din Codul penal, se condamnă şi i se stabileşte o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea acesteia în penitenciar de tip semiînchis. Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, se aplică lui Armaş Alexandru o pedeapsa definitivă cu închisoare, pe un termen de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul penal, Armaş Alexandru va executa pedeapsa cu închisoare pe un termen de 1 (unu) an şi 3 (trei) luni, în penitenciar de tip semiînchis, iar executarea restului pedepsei aplicate cu închisoare pe un termen de 1 (unu) an şi 3 (trei) luni, se suspendă parţial pe o perioadă de probațiune de 2 (doi) ani, dacă în acest termen, condamnatul nu va săvârși o nouă infracţiune şi prin respectarea condiţiilor probaţiunii, va îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat”, se arată în încheierea emisă.

Vă amintim că un video în care au fost surprinse scene de violență a apărut pe rețelele sociale în dimineața de luni, 3 ianuarie curent, iar pe 31 ianuarie a fost trimis pe banca acuzațiilor pentru huliganism și vătămare corporală.

Inițial, a apărut informația că un bărbat a fost bătut cu cruzime de un alt bărbat în noaptea de 2 ianuarie 2022, pe la ora 03:30, la un club de noapte din sectorul Ciocana al capitalei. Se zvonea că locația ar fi TAO Karaoke.

Ulterior, s-a aflat de pe canalul de Telegram al jurnalistului Vadim Ungureanu că agresorul ar fi un tiktoker pe nume A.A., în vârstă de 29 de ani. Acesta ar fi aplicat mai multe lovituri, inclusiv cu picioarele în cap, victimei, pentru că i s-ar fi reproșat că ia 50 de lei la intrare în club, când de fapt trebuie să fie gratuită.

Valul de critici s-a ridicat pe Internet, după ce a apărut încă o informație, precum că A.A. a fost audiat și lăsat să plece acasă. Preliminar, pe numele său ar fi pornită o cauză penală pentru huliganism.

Canalul de Telegram a postat și comentariul avocatul Andrei Domenco despre bătaia de la clubul de noapte TAO cu implicarea lui Alexandru Armaș.

„Păcătosul ăsta demult s-a afirmat în mediul online ca un personaj lipsit de orice bun simț în formele lui de exprimare față de domnișoare sau cum scuipă o femeie nevoiașă în etate iar cazul ăsta deja cred că îi garantează niște anișori la răcoare unde va avea de dat explicații. Acțiunile lui în primul rând vor fi încadrate ca infracțiune de huliganism unde împăcarea nu se permite de lege chiar dacă el va căuta cu orice preț să convingă victima să-l ierte. Plus la toate băiatul este spitalizat iar în depedența de gradul de vătămări care i-a fost cauzat, lui Armaș în cazier îi mai poate fi desenat un articol din Codul Penal. Culmea este că mă-sa candida anterior din partea Partidului Democratic la niște alegeri și se vede că nu a fost preocupată de educația feciorului sălbatic. Culmea x2 e așa om înăcrit are zeci, sute de mii de urmăritori și se poate considera vlogher”, spune avocatul.

Ulterior, Alexandru Armaș a primit 30 de zile de arest preventiv.

Sursa: Sinteza.org