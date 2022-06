Dodon, după ce a fost pus sub învinuire în dosarul „Energocom”: În acest caz și Spînu trebuie taxat în fiecare zi

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că procurorii l-au pus sub învinuire în dosarul „Energocom” deoarece nu au suficiente dovezi în celălalt dosar intentat pe numele său.

Ex-liderul socialiștilor a declarat că, „dacă el este cercetat penal pentru o decizie de acum 14 ani, atunci, actualul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, ar trebui taxat în fiecare zi.

„Astăzi am fost invitat la Procuratura Generală să mă anunțe că am fost pus oficial sub acuzare în dosar legat de evenimentele de acum 14 ani. Vorbim despre achiziția de energie electrică din Ucraina. Din câte se pare, procurorii nu găsesc probe pentru alte acuzații, așa că au decis să devină mai activi în acest caz. Acum 14 ani, am cumpărat electricitate mai ieftin decât multe țări din regiune. Dacă s-au hotărât să mă acuze de asta, atunci ce se poate spune despre ultimele evenimente, când Moldova cumpără resurse energetice în condiții de maxim secret? În acest caz, actuala conducere a țării și ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, trebuie să fie taxate în fiecare zi”, a declarat Igor Dodon.