Dodon, portavocea Kremlinului, nu poate garanta pacea în R. Moldova, după ce Moscova a atacat Ucraina. Socialistul sperie lumea cu deschiderea „celui de-al doilea front” în R. Moldova: Maia Sandu ”va părăsi fără ezitare” republica

Socialistul Igor Dodon nu poate garanta faptul că războiul pornit de Rusia în Ucraina nu se va extinde și în Republica Moldova. Considerat portavocea Kremlinului, Dodon nu a scăpat ocazia să o atace și astăzi pe șefa statului Maia Sandu, amintind că nu are copii și spunând că va părăsi fără ezitare Republica Moldova, dacă vor fi tensiuni, transmite Ziarul Național.

„Eu am rămas în R. Moldova. Când s-a început războiul în Ucraina, foarte multă lume, inclusiv de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), mă suna și mă întreba dacă să plece sau nu din R. Moldova. Inclusiv din PAS, miniștri PAS. Eu le-am spus că am rămas acasă, cu copiii. Garantez eu pace sau nu? Eu nu pot garanta, pentru că nu sunt acum în fruntea statului. Dar eu cred și am speranțe că în R. Moldova va fi pace. Eu tare mult îmi doresc să fie pace. Noi avem ce pierde, avem copii aici. Maia Sandu nu are ce pierde. Ea își va lua rucsaciocul și va pleca”, a declarat Dodon, în cadrul unui live pe rețelele de socializare.

De asemenea, acesta promovează dezinformări și sperie lumea cu deschiderea „celui de-al doilea front” în Republica Moldova.

„Se spune că va fi deschis al doilea front la noi. Există așa discuții, dar asta depinde de decizia actualei guvernări. Mi-a spus cineva din Cimișlia că, recent, au venit noaptea și au luat de acasă niște medici la armată. Eu nu știu exact, pentru că nu am confirmare. Dar sunt tot mai multe discuții că Maia Sandu ar vrea să deschidă aici al doilea front, pentru a ajuta ucrainenii care luptă acum cu Rusia. Noi, moldovenii, nu vrem război. Dacă Maia Sandu va permite acest lucru, atunci va intra în istoria modernă a R. Moldova ca președinte care a început războiul la noi în republică”, a spus Dodon.

De asemenea, socialistul nu vrea ca Republica Moldova să se integreze în UE fără Transnistria.

„Declarația Maiei Sandu potrivit căreia putem adera la Uniunea Europeană fără Transnistria este trădare de patrie. Voi încercați mie să-mi faceți dosar pentru trădare de patrie, dar ceea ce faceți voi… Vă deziceți de o parte din teritoriul R. Moldova. Veți rămâne și fără UE, și fără Transnistria”, a amenințat el, cercetat penal în 13 dosare penale.

