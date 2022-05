Doi soldați ruși, condamnați la 11 ani și jumătate de închisoare pentru bombardarea orașului Harkov

Marți, un tribunal ucrainean a condamnat doi militari ruși la 11 ani și jumătate de închisoare pentru bombardarea orașului Harkov, din estul Ucrainei, relatează Reuters. Acesta este al doilea verdict pentru crime de război de la începutul invaziei ruse, în februarie.

Cei doi militari ruși capturați, Alexander Bobîkin și Alexander Ivanov, au pledat vinovați săptămâna trecută, în cel de-al doilea proces pentru crime de război din acest conflict.

Cei doi soldați ruși au fost găsiți vinovați de încălcarea legilor și regulilor războiului. Parchetul a cerut în acest caz condamnarea maximă la câte 12 ani de închisoare, iar instanța a stabilit că cei doi vor sta în spatele gratiilor timp de 11 ani și jumătate.

Bobîkin şi Ivanov făceau parte dintr-o unitate de artilerie care a tras către ţinte din regiunea ucraineană Harkov, dinspre Belgorod, regiune aflată în Rusia.

Tirul de artilerie a distrus o instituţie de învăţământ din oraşul Derhaci, au afirmat procurorii.

Soldaţii ruşi au fost capturaţi după ce au trecut frontiera şi au continuat să tragă. Unitatea lor a fost atacată de forțele ucrainene, iar Bobîkin şi Ivanov s-au predat, după ce au stat ascunși timp de trei zile.

Russian soldiers Aleksandr Bobykin and Aleksandr Ivanov plead guilty to violating the rules of war in Ukrainian court. #ukraine pic.twitter.com/IQ4Vnk0ZBb

