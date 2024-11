Donald Trump, ales al 47-lea președinte al SUA (estimări)

Donald Trump scrie istorie: republicanul a fost ales al 47-lea președinte al SUA, al doilea președinte din istoria țării care câștigă un al doilea mandat neconsecutiv.

Fox News l-a declarat câștigător, pe baza estimărilor făcute aproape de finalul numărării voturilor în statele cheie.

Revenirea fostului președinte va fi completă cu o victorie în Wisconsin, un stat pe care l-a pierdut la limită în urmă cu patru ani.

Senatorul JD Vance va deveni cel de-al 50-lea vicepreședinte al Statelor Unite.

Alegătorii și-au exprimat frustrarea profundă față de administrația Biden, iar Trump a obținut rezultate superioare în zonele urbane, în special în rândul bărbaților.

Trump o învinge pe vicepreședinta Harris, care a intrat în această cursă cu puțin peste 100 de zile în urmă.

Cum s-a ajuns aici

Trump a obținut cele 270 de voturi electorale necesare pentru a câștiga Casa Albă în urma unei campanii de aproximativ 100 de zile între el și Harris, sondajele din șapte state-cheie indicând o diferență foarte mică între cei doi candidați până în ziua alegerilor.

Fostul președinte a obținut în cele din urmă o victorie convingătoare, readucând Georgia în tabăra sa, menținând Carolina de Nord și spulberând „zidul albastru”. Se preconiza că va câștiga la limită votul popular, ceea ce nu a reușit să facă în 2016 și ceea ce republicanii au reușit o singură dată din 1992.

Fostul președinte și contracandidatul său, senatorul JD Vance (R-Ohio), au profitat de nemulțumirea alegătorilor față de creșterea costurilor, de creșterea migrației la granița de sud și de instabilitatea din străinătate din timpul administrației Biden pentru a le propune alegătorilor o revenire la politicile sale.

Sondajele de la ieșirea de la urne au arătat că Trump a înregistrat câștiguri uriașe în rândul alegătorilor latino-americani, și-a consolidat marjele în zonele rurale și a fost aproape la egalitate cu Harris în rândul bărbaților tineri, un grup demografic pe care campania lui Trump l-a curtat agresiv.

Trump s-a angajat să desfășoare cea mai mare operațiune de deportare din istoria țării, să prelungească reducerile de impozite pe care le-a promulgat în 2017, să impună tarife universale pentru importurile străine, să elimine măsurile de protecție pentru tinerii transsexuali, să închidă Departamentul Educației și să reducă reglementările de mediu. El a semnalat, de asemenea, că va încerca să își aprovizioneze administrația cu loialiști.

Trump a depășit ceea ce se aștepta să fie un deficit uriaș în rândul alegătorilor de sex feminin. Harris s-a aplecat asupra problemei dreptului la avort, după ce trei dintre candidații lui Trump la Curtea Supremă s-au alăturat altor conservatori în anularea deciziei Roe v. Wade în 2022. Acesta a fost primul scrutin prezidențial care a avut loc de la sfârșitul deciziei Roe.

Alegerea lui Trump i-ar putea oferi președintelui republican șansa de a consolida influența conservatoare asupra Înaltei Curți, deoarece republicanii au recâștigat majoritatea în Senat.

Trump a câștigat la limită Casa Albă în 2016, dar a pierdut cursa pentru realegere în 2020. El și-a petrecut săptămânile de după acele alegeri promovând afirmații nedovedite de fraudă generalizată, culminând cu un atac violent la Capitoliu pe 6 ianuarie 2021, unde susținătorii săi au încercat să oprească certificarea victoriei lui Biden.

În 2023, el a fost pus sub acuzare în Washington, D.C., în legătură cu eforturile sale de a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2020. Dar Trump a semnalat că va acționa rapid pentru a-l concedia pe consilierul special Jack Smith, care supraveghează această chestiune, îngenunchind un caz juridic major împotriva sa.

Retorica și comportamentul lui Trump în timpul primului său mandat au atras atenția mai multor foști oficiali de cabinet și asistenți de top, inclusiv a unora care l-au comparat cu un autoritar. El a fost pus sub acuzare în patru jurisdicții separate în 2023 și a fost condamnat în New York pentru 34 de infracțiuni în mai. A fost pus sub acuzare de două ori în timpul primului său mandat și a părăsit funcția cu un rating de favorabilitate sub 40%. A părăsit Washingtonul în 2021 fără să participe la inaugurarea succesorului său.

Mai mulți politicieni și experți aproape că l-au declarat mort din punct de vedere politic, liderul majorității din Senat, Mitch McConnell (R-Ky.), atacându-l pe Trump într-un discurs rostit în februarie 2021 în plenul Senatului. Cu toate acestea, McConnell nu a votat pentru condamnarea lui Trump în procesul său de punere sub acuzare pentru revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu.

Dacă Trump ar fi fost condamnat, aceasta i-ar fi putut pune capăt carierei politice și l-ar fi împiedicat să candideze din nou la Casa Albă. În schimb, el are acum șansa de a transforma și mai mult Partidul Republican în imaginea sa, în timp ce poziția lui McConnell ca lider al Senatului se va încheia în ianuarie.

Semn că unii s-au înșelat când au prezis sfârșitul politic al lui Trump, acesta a reușit să ajungă în fruntea Partidului Republican datorită unei baze loiale de susținători și părea să fie pe drumul cel bun către președinție în iulie, când a supraviețuit unei tentative de asasinat, a mobilizat întreaga forță a partidului în spatele său la convenția Partidului Republican și l-a devansat pe Biden în sondaje.

Dar Biden a renunțat la candidatură mai târziu în aceeași lună și a fost înlocuit de Harris, care a galvanizat alegătorii democrați și a strâns sume record de bani. Trump a întâmpinat inițial dificultăți în a răspunde schimbării adversarului, iar prestația sa ezitantă la o dezbatere din septembrie i-a frustrat și mai mult pe republicani pe măsură ce cursa se strângea.

Cu toate acestea, Trump a câștigat în sondaje în ultimele săptămâni ale campaniei, demonstrându-și puterea în rândul alegătorilor de culoare și latino-americani. Ambele sunt blocuri electorale cheie care l-au propulsat spre victorie.

Campania sa s-a bazat pe o strategie netestată până atunci de parteneriat cu grupuri externe pentru a ajunge la alegători în statele de luptă, o metodă care a reușit să depășească infrastructura mai puternică a campaniei lui Harris.

La 78 de ani, Trump este cea mai în vârstă persoană din istoria țării care a fost aleasă președinte, puțin mai în vârstă decât Biden în 2020. El a refuzat să facă publice fișele medicale detaliate, deși a declarat anterior că nu ar avea nicio problemă în a face acest lucru.