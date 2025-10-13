Dorin Recean renunță la mandatul de deputat și pleacă din politică

Premierul Dorin Recean a anunțat că va renunța la mandatul de deputat ales pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate și se va retrage din viața politică. Acesta a declarat că își va continua activitatea profesională pe care a desfășurat-o anterior.

„Nu voi continua să fiu în viața publică și politică. Voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul Guvern și după asta merg să-mi continui parcursul profesional pe care l-am lăsat la o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, niciodată nu voi ezita să ajut echipa”, a anunțat Dorin Recean.

Premierul Dorin Recean a refuzat să rămână în fruntea Guvernului, deși PAS i-a propus acest lucru. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu.