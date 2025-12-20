Dosarele Epstein: Un document relatează cum i-a fost prezentată lui Trump o fată de 14 ani / „Era prea tânără pentru a înțelege de ce”

Printre referirile la Donald Trump din documentele publicate vineri se numără una dintr-un proces intentat în 2020 împotriva moștenitorilor lui Epstein de o femeie care a susținut că a fost recrutată de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell într-o tabără de vară din Michigan în 1994, când avea 14 ani, scrie The Guardian.

În documentele depuse se afirmă că fata, prezentată în dosarele instanței sub numele generic Jane Doe, a fost prezentată lui Trump de Epstein mai târziu în acel an, când avea 14 ani.

În plângere se afirmă că, „în timpul uneia dintre întâlnirile lui Doe cu Epstein, acesta a dus-o la Mar-a-Lago, unde i-a prezentat-o proprietarului, Donald J. Trump”

„Prezentându-i-o pe Doe, în vârstă de 14 ani, lui Donald J. Trump, Epstein i-a dat un cot lui Trump în glumă, întrebându-l, referindu-se la Doe: „E bună, nu-i așa?” Trump a zâmbit și a dat din cap în semn de aprobare. Amândoi au râs, iar Doe s-a simțit jenată, dar, la momentul respectiv, era prea tânără pentru a înțelege de ce”, se afirmă în documentele depuse.

Cazul s-ar fi încheiat cu o înțelegere cu moștenitorii lui Epstein.

În 2021, aceeași victimă a depus mărturie la procesul lui Maxwell și a spus că a participat la concursul de frumusețe Miss Teen USA din 1998, concurs care era atunci deținut de Trump.

În 2016, cinci concurente la ediția din 1997 a concursului Miss Teen USA au declarat pentru BuzzFeed News că Trump a intrat în vestiarul concurentelor în timp ce acestea se schimbau.