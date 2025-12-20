UE amână acordul cu Mercosur, după protestele agricultorilor la Bruxelles

Uniunea Europeană a decis să amâne semnarea acordului comercial cu Mercosur, în contextul amplelor proteste ale agricultorilor la Bruxelles.

Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am contactat partenerii din Mercosur și am convenit să amânăm puțin semnarea. Acest acord este extrem de important pentru Europa, din punct de vedere economic, diplomatic și geopolitic. El deschide oportunități comerciale și economice pentru toate statele membre”, a spus Ursula von der Leyen la o conferință de presă.

Șeful executivului european a subliniat că impactul pozitiv al pactului respectiv este important nu doar pentru cele două regiuni, ci și pentru economia globală.

Mii de fermieri din toate statele UE au ieșit joi la o manifestație masivă la Bruxelles. Principala nemulțumire a agricultorilor e legată de semnarea acordul UE-Mercosur. În timp ce europenii ar avea noi oportunități pentru exporturile de echipamente industriale și mașini, fermierii se tem că piața comună va fi aglomerată de produse ieftine de peste ocean, ceea ce ar duce la o concurență căreia nu i-ar face față.