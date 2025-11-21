Două persoane, reținute în dosarul de contrabandă cu muniții depistat la vama Leușeni – Albița

Procurorii PCCOCS au anunțat primele concluzii după depistarea camionului încărcat cu muniții la punctul de trecere Leușeni – Albița. Potrivit informațiilor, în urma unui șir extins de acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigație, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

„Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica Moldova spre România, prezentăm informațiile actualizate:

Cazul este documentat de un grup mixt din care fac parte ofițerii Inspectoratului Național de Investigație (INI) al Poliției, de investigație şi urmǎrire penalǎ ai Serviciului Vamal şi Poliției de Frontierǎ și procurorii PCCOCS.

Pe caz a fost pornită urmărirea penală conform prevederilor art. 248 alin (7) din Codul penal-Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova – atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal – prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane.

Conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina, iar modelele armelor vociferate astăzi în spațiul public- nu corespund celor depistate.

Pânǎ la moment, urmare a efectuării unui șir întreg de acțiuni de urmărire penală și de investigație care continuă și la moment, au fost reținute douǎ persoane pentru 72 de ore, precum şi au fost ridicate mai multe mijloace de probă.

Dosarul este în curs de investigare, astfel încât amǎnunte urmeazǎ sǎ comunicǎm la un stadiu ulterior al cercetǎrii penale”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.