Drama nevăzută din Orientul Mijlociu

În Fâșia Gaza se petrece unul dintre cele mai urâte momente din istoria umanității. Peste 10.000 de oameni sunt prinși sub dărâmături, iar armata Israelului nu lasă nici familiile, nici reprezentanții ONG-urilor să îi scoată de sub dărâmături și să îi înmormânteze conform tradițiilor fiecărei religii. De aceea, pare că ”Dumnezeu și-a luat liber” în Fâșia Gaza, acolo unde dramele umane sunt greu de închipuit pentru oricine.

???? Breaking: @UNRWA headquarters in Gaza destroyed today ???? It was used as one of H×mas’ main headquarters. Tens of H×mas terrorists are reportedly dead inside the building.

pic.twitter.com/SsWEgztXm5 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 23, 2024

Monitorul Euro-Med pentru Drepturile Omului a solicitat o acţiune la nivel mondial pentru a ajuta palestinienii să recupereze cadavrele a peste 10 000 de persoane care sunt date dispărute sub dărâmăturile clădirilor distruse în urma atacurilor israeliene în Fâşia Gaza.

De asemenea, grupul pentru drepturile omului a acuzat armata israeliană că împiedică recuperarea victimelor şi a persoanelor dispărute, inclusiv prin luarea ca ţintă a echipajelor de apărare civilă, a echipelor de salvare şi a familiilor care încearcă să găsească trupurile rudelor lor.

Israelul nu permite scoaterea oamenilor

Armata israeliană a împiedicat intrarea echipamentelor necesare pentru operaţiunile de salvare, precum şi intrarea combustibilului necesar pentru funcţionarea utilajelor grele în Gaza, acuză organizaţia.

Euro-Med prezintă şi exemple concrete de familii care au înregistrat pierderi de vieţi semnificative.

Maryam Imad, în vârstă de 19 ani, a informat echipa Euro-Med că, la 7 decembrie 2023, două dintre casele familiei sale din Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, au fost bombardate de avioane de război israeliene. Printre cele 36 de persoane care se aflau înăuntru se numărau părinţii ei, doi dintre fraţii ei, dintre care unul era copil, bunicul ei, unchii ei, soţiile lor şi copiii lor.

“După mai mult de 42 de zile fără să auzim nimic, am descoperit în cele din urmă că bombardamentele israeliene au ucis fiecare persoană care era îngropată sub dărâmături. La începutul lunii aprilie a anului trecut, eu, singura supravieţuitoare din familia mea, am încercat împreună cu cei doi unchi ai mei să recuperăm cadavrele, dar nu am reuşit. Apărarea civilă a sosit a doua zi şi a reuşit să scoată câteva cadavre. Nu am reuşit încă să le îngropăm pentru că nu avem echipamentul necesar şi continuăm să cerem să fie recuperate cadavrele, chiar dacă îmi dau seama că s-au descompus pe parcursul mai multor luni. Vrem să le îngropăm rămăşiţele în mod corespunzător”, a afirmat ea.

Ahmed Al-Bahnasawy a informat echipa Euro-Med Monitor că, la 31 octombrie 2023, avioane de război israeliene au bombardat zona în care i se afla locuinţa, în nordul Fâşiei Gaza. Aproximativ 400 de persoane, inclusiv toţi cei 18 membri ai familiei lui Al-Bahnasawy, au pierit în atacul israelian masiv, a explicat el. Pe parcursul mai multor săptămâni, zeci de cadavre au fost excavate, dar din cauza lipsei de echipamente şi a amplorii distrugerilor, aproximativ 50 de persoane au rămas sub dărâmături şi nu au putut fi recuperate.

Euro-Med precizează că trebuie exercitată presiune internaţională pentru a obliga Israelul să îşi îndeplinească obligaţiile legale şi să trimită camioane, echipamente speciale şi suficient combustibil, având în vedere nevoia urgentă de a îndepărta resturile, de a localiza cadavrele şi de a le recupera prin proceduri speciale pentru a le identifica şi îngropa în morminte marcate şi pentru a asigura dreptul victimelor şi al familiilor acestora la o înmormântare respectuoasă şi adecvată, în conformitate cu ritualurile lor religioase.

Se răspândesc bolile în Gaza

“Deoarece majoritatea corpurilor victimelor s-au descompus deja, politica israeliană de blocare a recuperării lor joacă un rol semnificativ în răspândirea bolilor letale şi a epidemiilor în Fâşia Gaza. Acest lucru creşte riscurile pentru sănătatea publică civilă, care este deja în declin ca urmare a faptului că Israelul pune în pericol sănătatea şi bunăstarea a peste două milioane de palestinieni, dintre care aproape jumătate sunt copii, prin distrugerea infrastructurii civile vitale, întreruperea aprovizionării cu combustibil necesar pentru tratarea apelor reziduale, făcând imposibilă eliminarea deşeurilor şi forţând oamenii să bea apă contaminată”, menţionează Euro-Med, adăugând: “Israelul este obligat de dreptul internaţional să respecte anumite reguli, inclusiv cerinţa de a proteja şi respecta cadavrele în timpul conflictelor armate şi de a lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că morţii sunt trataţi cu demnitate şi pentru a preveni mutilarea cadavrelor. Comunitatea internaţională trebuie să colaboreze pentru a se asigura că Israelul îşi opreşte imediat atacurile militare împotriva civililor din Fâşia Gaza şi este tras la răspundere pentru toate crimele sale”.

BREAKING: CHILDREN KILLED IN AIRSTRIKE IN GAZA This horrific footage shows an Israeli airstrike in Gaza, which killed 8 civilians, including children. No prior warning was given by Israeli Forces before the residential building was struck. pic.twitter.com/C8Iz1DReFa — Khalissee (@Kahlissee) May 8, 2024