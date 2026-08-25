Drone și explozii la graniță: Două puncte de frontieră cu Ucraina și-au sistat activitatea

Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești–Vinogradovka a fost sistată în noaptea de 24 spre 25 august, după ce punctul de trecere de pe teritoriul Ucrainei a fost atacat cu drone. Potrivit Poliției de Frontieră, exploziile au avut loc pe teritoriul ucrainean, iar până în prezent nu au fost depistate fragmente de drone pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 02:51, Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale a informat despre o dronă care se deplasa dinspre Ucraina spre regiunea Vulcănești, la aproximativ 20 de kilometri de frontiera de stat. Ulterior, autoritățile au comunicat că aparatul de zbor a dispărut de pe radarele ucrainene în apropierea localității Vlădiceni, din Ucraina.

În același timp, autoritățile ucrainene au anunțat că punctul de trecere Vinogradovka a fost atacat, în jurul orei 02:55, cu o dronă de tip Shahed. Conform informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Ulterior, patrula staționară din cadrul punctului de trecere Vulcănești a observat alte două explozii produse de drone pe teritoriul punctului de trecere ucrainean Vinogradovka. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei, iar punctul de trecere a fost afectat în urma atacului.În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești–Vinogradovka a fost sistată. Distanța dintre cele două puncte de trecere este de aproximativ trei kilometri.

La ora 03:52, autoritățile au fost informate despre o altă dronă care se deplasa în regiunea Vulcănești, la aproximativ 18 kilometri de frontiera Republicii Moldova. Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, autoritățile ucrainene au confirmat că aceasta a fost doborâtă.

Poliția de Frontieră precizează că, până în prezent, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care ar putea prezenta un risc pentru populație. Totodată, și PTF Mirnoe (RM)-Tabachi (UA) și-a sistat temporar activitatea din motivul declanșării alarmei pe partea Ucrainei.

„Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să se abțină de la deplasările în această zonă. La orice schimbare de situație vom reveni cu informații suplimentare”, comunică Poliția de Frontieră.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și mențin legătura cu instituțiile competente din Ucraina. Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii în apropierea frontierei sunt îndemnați să se adăpostească într-un loc sigur și să urmeze informațiile și recomandările transmise de autorități.

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de eventuale fragmente de aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.