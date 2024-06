Drumuri blocate și zeci de locuitori au rămas izolați

Ploile abundente transformate în omăt şi furtunile de zăpadă din ultimele zile au dus la acumularea unui strat consistent de zăpadă pe teritoriul provinciei Maipo, din centrul statului Chile.

Două oraşe mici din zona muntoasă Cajon del Maipo, precum şi un centru de schi, au rămas izolate din cauza drumurilor închise în urma avalanşelor, au informat poliţia şi autorităţile din acea provincie chiliană.

”Depunem toate eforturile pentru a ajunge la ei şi a-i transporta într-o zonă sigură”, a spus Alejandra Cortes, delegat al guvernului federal în provincia Cordillera.

Ea a adăugat că, în următoarele câteva zile, autorităţile vor încerca să declanşeze o avalanşă controlată pentru a degaja zăpada în cazul în care un astfel de fenomen nu se declanşează în mod natural până atunci.

La Lagunillas Ski Center, 33 de persoane au rămas izolate, printre care şi opt copii, a precizat locotenent colonelul Bernardo Leiva, de la poliţia naţională din Chile.

”Nu au existat persoane rănite (la centrul de schi), li s-au adus alimente”, a spus el.

O a doua avalanşă a blocat accesul rutier în munţi, nouă persoane rămânând izolate în oraşul Banos Morales şi alte 20 au rămas blocate în Lo Valdes, potrivit biroului de presă al Alejandrei Cortes.

În ambele oraşe sunt aşteptate să sosească pluguri de zăpadă care să cureţe drumurile, pe care s-a acumulat un strat de zăpadă cu grosimea de 10 metri în urma avalanşei.

Ploi suplimentare şi posibil ninsori sunt aşteptate marţi.

????????DOZENS STRANDED AFTER AVALANCHES IN CHILE

The avalanches blanketed mountain towns east of Santiago, Chile, blocking roads since Saturday.

Heavy rain and snowstorms from the last few days left large piles of snow in the Maipo province.

2 small towns and a ski center are cut… pic.twitter.com/5IzMoAgtij

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2024