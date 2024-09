‘E caca maca, nu e urgență’

Dialog halucinant la un centru de permanență din județul Maramureș, acolo unde un doctor, care de altfel a și fost senator ales în trei legislaturi, a refuzat să trateze un copil adus de părinți cu arsuri serioase pe față. Medicul i-a umilit pe părinții băiatului și le-a spus că nu era necesar ca părinții să vină cu copilul la spital, deși copilul căzuse cu bicicleta direct pe un grătar încins, rănindu-se grav în zona feței.

Medicul Liviu Titus Pașca, fost senator al României timp trei mandate (1996-2000, 2008-2012 și 2012-2016), face gărzi la Centrul de Permanență din Baia Sprie, unde se presupune că trebuie să consulte pacienții din zona orașului Baia Sprie, pentru a nu supra-aglomera UPU SMURD a Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, potrivit Vasile Dale ”Buna ziua, nu am vrut să postez aceste clipuri, dar m-am gândit că trebuie făcut ,,vedetă” acest „Doctor”. Am avut un incident și am mers la urgență. Acolo medicul mi-a spus: „De ce l-ați adus, că e CACA MACA”. Băiatul meu, din greșeală și din nefericire, s-a atins de grătar și s-a ars. Am mers la Urgență la Centrul de Sănătate din Baia Sprie. Acolo au primit ca răspuns cuvintele de mai sus” este mesajul pe care părinții copilului l-au postat pe rețelele de socializare. Părinte: ”Noi venim să primim ajutor aici și dumneavoastră spuneți că e caca-maca? De două ore plânge? Medic: Dar cine l-a fript acolo? Eu l-am fript?

Părinte: Păi de ce sunteți aici? Medic: Păi nu ați avut grijă de copil! Părinte: S-a împiedicat în bicicletă și a căzut pe grătar.

Medic: Probabil o picat pe la 7 și dumneavoastră ați venit acum cu el… Părinte: O zis că pentru treaba asta am venit? Că e caca-maca. Medic: Dar cum vreți să vorbesc. Părinte: Cum îl cheamă pe domnul ăsta? Pentru asta sunteți plătit. Medic: Dacă te duci la urgență la Baia Mare stai vreo 4 ore. Părinte: Acolo nu spune că e caca-maca. Pentru arsură nu stăm. Medic: Eu sunt plătit să rezolv urgențele. Asta nu e urgență. Părinte: Dacă e caca maca dumneavoastră pentru ce veniți aici? Medic: Eu sunt șofer. Părinte: Păi dacă sunteți șofer după ce stați aici pe scaun. Mergeți și stați în mașină.

