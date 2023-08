Erdogan: Occidentul ”trebuie să-şi respecte promisiunile” făcute în vederea exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagră. „Dacă se extinde războiul la Marea neagră va fi un dezastru pentru regiunea noastră”

Soluţia exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagră ”depinde de ţările din Occident care trebuie să-şi respecte promisiunile”, cere preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, relatează News.ro.

”Cred că o soluţie poate să fie găsită”, a subliniat liderul turc, evocând o convorbire la telefon recentă cu omologul său rus Vladimir Putin, care a refuzat să prelungească Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagră, garantat de ONU şi Turcia, care a expirat la 17 iulie.

”Săptămâna trecută, în cursul unei convorbiri la telefon cu domnul Putin, noi am luat la cunoştinţă cerinţele Rusiei”, a anunţat marţi seara preşedintele Erdogan, fără să prezinte vreun detaliu, în faţa Conferinţei Ambasadorilor la Ankara.

