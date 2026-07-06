Politică

Eugen Luchianiuc: „Adrian Băluțel este candidatul PAS, de moment, pentru funcția de premier”

Photo of Timpul.md Timpul.md6 iulie 2026
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Bloggerul Eugen Luchianiuc susține că deputatul Adrian Băluțel ar fi, în prezent, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru. Afirmația a fost făcută într-o postare pe rețelele de socializare.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Luchianiuc afirmă că Băluțel ar fi candidatul pregătit de PAS pentru șefia Guvernului.

Până în prezent, PAS nu a comentat public aceste afirmații și nu a anunțat oficial cine va fi candidatul formațiunii pentru funcția de prim-ministru.

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Photo of Timpul.md Timpul.md6 iulie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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