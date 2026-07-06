Eugen Luchianiuc: „Adrian Băluțel este candidatul PAS, de moment, pentru funcția de premier”

Bloggerul Eugen Luchianiuc susține că deputatul Adrian Băluțel ar fi, în prezent, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru. Afirmația a fost făcută într-o postare pe rețelele de socializare.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Luchianiuc afirmă că Băluțel ar fi candidatul pregătit de PAS pentru șefia Guvernului.

Până în prezent, PAS nu a comentat public aceste afirmații și nu a anunțat oficial cine va fi candidatul formațiunii pentru funcția de prim-ministru.