149 050 de lei – cel mai mare venit lunar încasat de Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, de la MoldATSA

Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat MoldATSA, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a obținut venituri de peste 1,2 milioane de lei în ultimul an.

Potrivit datelor, veniturile lunare ale Anastasiei Taburceanu au variat între 58.744 de lei și 149.050 de lei.

Cele mai mari sume ar fi fost încasate în decembrie 2025, când venitul indicat este de 149.050 de lei, urmat de februarie 2026, cu 137.366 de lei, și ianuarie 2026, cu 135.840 de lei.