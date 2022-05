Evaluare britanică: Forțele trimise de Belarus la graniță vor împiedica o parte din trupele ucrainene să lupte în Donbas

Forțele trimise de Belarus lângă graniță vor bloca cel mai probabil o parte din trupele ucrainene, astfel încât ele nu vor mai putea fi trimise în Donbas, afirmă ministerul britanic al apărării în evaluarea de luni dimineață privind invazia rusă în Ucraina.

În actualizarea sa zilnică, ministerul a declarat că Belarusul a „anunțat desfășurarea de forțe pentru operațiuni speciale de-a lungul graniței cu Ucraina, precum și unități de apărare aeriană, artilerie și rachete în poligoanele de antrenament din vestul țării”.

„Prezența forțelor belaruse în apropierea graniței va imobiliza probabil trupele ucrainene, astfel încât acestea să nu poată fi desfășurate în sprijinul operațiunilor din Donbas”, a menționat ministerul.

Cu toate acestea, actualizarea a precizat că, în ciuda speculațiilor anterioare, forțele belaruse nu au fost implicate direct în conflict, însă „teritoriul belarus a fost folosit ca punct de sprijin pentru avansul inițial al Rusiei asupra Kievului și a Cernigăului.

De asemenea, Rusia a lansat raiduri aeriene și atacuri cu rachete din Belarus”.

„Președintele belarus Lukașenko încearcă probabil să găsească un echilibru între sprijinul pentru invazia Rusiei și dorința de a evita o participare militară directă, cu riscul sancțiunilor occidentale, al represaliilor ucrainene și al unei posibile nemulțumiri în cadrul armatei belaruse”, potrivit britanicilor.

