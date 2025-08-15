Ex-deputatul comunist Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită

Fostul deputat comunist și ex-ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450.000 de lei și l-a privat de dreptul de a deține funcții sau demnități publice timp de 12 ani.

Potrivit probatoriului, în perioadele în care a deținut funcțiile de deputat și ambasador pentru misiuni speciale – între februarie 2014 și iulie 2019 – Stati ar fi acumulat bunuri a căror valoare a depășit cu aproape două milioane de lei veniturile legale.

Este vorba de apartamente, un automobil, alte bunuri de valoare, precum și sume importante de bani nedeclarate.

„S-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obținute licit”, se menționează în comunicatul instanței.

Pentru garantarea plății amenzii de 450.000 de lei și a confiscării speciale, în sumă de aproape două milioane de lei, instanța a menținut sechestrul pe jumătate dintr-un apartament de 105,8 m², evaluată la peste 1,42 milioane de lei, precum și pe sumele de 44.800 de euro și 34.900 de dolari, transmise spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA.

„Statul trebuie să recupereze bunurile rezultate din infracțiune, precum și orice venituri obținute din valorificarea acestora”, se arată în sentință.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile. Stati beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a deciziei.