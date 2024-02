Explicația ministrului Alina Gorghiu pentru absența sa din ședința comună a guvernelor României și Italiei

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat luni, la Prima News, că nu va participa la reuniunea comună a Guvernelor României și Italiei pentru că pe agendă nu figurează subiecte legate de domeniul său de activitate.

„Uneori mă întreb dacă agenda publică nu e suficient de interesantă și trebuie să mai și inventăm anumite teme. Nu e pe bază de mă invit și eu la ședința de guvern. Ședința aceasta de guvern, așa cum a spus premierul României, este un lucru extrem de important și pentru Italia, și pentru România, pentru că vorbim de un parteneriat, mai ales în domeniul economic, energetic și apărare. Sunt cele trei domenii pe care primul ministru a spus că vom avea dialog cu statul italian la această ședință de guvern”, a declarat Gorghiu.

Aceasta a precizat că a avut o întâlnire bilaterală cu ministrul justiției din Italia.

„La ședințele comune nu participă tot cabinetul, dar gândiți-vă că nu poți să participi cu tot cabinetul, ci pe baza acestor domenii stabilite cu guvernul italian, cu premierul Italiei au decis care miniștri participă, însă ca să liniștesc pe toată lumea, în decembrie am fost la în Atlanta la o mare conferință anticorupție. Am avut o întâlnire bilaterală cu ministrul justiției din Italia. Foarte bună, discuții legate de cooperarea juridică în materie penală, discuții legate de mijloace alternative de soluționare a conflictelor și îi și mulțumesc public, am primit o invitație oficială de a merge în vizită în în Italia, la Roma. O voi face curând, relația cu Italia este foarte bună și în materie de justiție. Mai sunt câteva lucruri pe care le vom pune la punct, dar vă asigur că e o comunicare foarte, foarte bune la acest nivel. Deci să nu se îngrijoreze nimeni că nu particip”, a precizat Gorghiu.