‘Face 30 de crize pe zi’

Un copil de doar patru ani a intrat în comă, după ce a mâncat o bucată de brânză infestată cu E-coli. Micuțul este în comă deja de 7 ani, iar părinții săi au cerut retragerea imediată a mărcii de lactate. Potrivit părinților săi, băiatul ‘este lovit de 30 de crize de epilepsie’ în fiecare zi și ia aproape 50 de pastile.

Tatăl lui Mattia a revenit să vorbească despre situația grea în care se află fiul său, care a ajuns în comă în 2017 după ce a mâncat o bucată de brânză la fabrica de lactate Coredo. Pentru Corriere della Sera, tatăl copilului, care avea 4 ani în momentul evenimentelor, a declarat că vrea să acționeze în justiție și pe cale penală și administrativă pentru a cere retragerea imediată a mărcii acordate de consiliul turistic Val di Non fabricii de lactate Coredo, care a fost condamnată pentru producerea de brânză contaminată cu bacteria Escherichia coli Stec. Micuțul Mattia avea doar patru ani când a mâncat o bucată de brânză produsă cu lapte crud contaminat în fabrica de lactate Coredo care l-a dus ulterior în comă. Mattia a fost în stare vegetativă timp de șapte ani, iar acum, după o primă internare în spitalul din Padova și o lungă ședere la un centru de reabilitare este îngrijit la domiciliu. Tatăl copilului, care are acum 11 ani, are grijă de el zi și noapte, împreună cu soția sa. “Îi dăm 47 de medicamente pe zi”, a spus el, “unul la fiecare oră și jumătate”.

Băiețelul de 4 ani, în comă după ce a mâncat brânză contaminată cu E-coli/STEC Băiețelul a supraviețuit bolii timp de șapte ani, dar pentru el, potrivit relatării părinților săi, nu mai este nimic de făcut. În fiecare zi, a explicat tatăl, este lovit de 30 de crize de epilepsie, iar situația lui pare să se înrăutățească din ce în ce mai mult. Rudele copilului au anunțat acum o acțiune în justiție pentru a cere retragerea mărcii comerciale acordate pe 9 martie de Azienda per il Turismo della Val di Non fabricii de lactate Coredo. “Marca”, a subliniat Maestri, tatăl lui Mattia “a fost acordată pentru producția unui anumit tip de brânză. Este o recunoaștere lipsită de respect față de un copil care supraviețuiește de șapte ani“. “În primele zile, când Mattia a fost spitalizat la Padova, a trebuit să mă mut cu toată familia. Am fost învățați să avem grijă de fiul nostru pentru a-l menține în viață’. Bacteria escherichia coli s-ar fi dezvoltat în brânză din cauza modului în care era colectat laptele, care venea de la grajduri la rezervorul camionului de la fabrica de lactate prin intermediul unui tub. Același, a explicat Maestri, care a intrat în contact cu bălegarul animalelor, cauza contaminării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!