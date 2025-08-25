Fără reclame politice plătite și boți: TikTok anunță o serie de măsuri înaintea alegerilor parlamentare din Moldova

În contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, TikTok a anunțat o serie de măsuri menite să protejeze comunitatea și să asigure integritatea platformei. Printre acestea se numără interdicția totală a publicității politice plătite pe platformă, măsuri de contracarare a dezinformării și activităților înșelătoare, dar și lansarea, în aplicație, a Centrului Electoral.

Platforma a creat un Centrul de Control al Misiunii, care reunește experți locali și internaționali în securitate cibernetică, dezinformare și integritatea proceselor electorale.

„Împreună, aceștia coordonează și implementează o serie amplă de măsuri de siguranță și securitate, menite să protejeze platforma noastră și să ofere comunității noastre posibilitatea de a se exprima în siguranță pe teme care contează pentru ei”, se menționează în comunicatul platformei.

În plus, TikTok lansează un Centru Electoral disponibil în aplicație, dezvoltat în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și organizația Stop Fals!. Astfel, potrivit platformei, utilizatorii vor avea acces la informații verificate despre înregistrarea alegătorilor, date-cheie și resurse educaționale privind alegerile. Conținutul relevant va fi semnalizat cu etichete electorale și va fi promovat prin rezultatele de căutare.

Platforma anunță și măsuri stricte împotriva dezinformării cu sprijinul moderatorilor de limbă locală și al partenerilor de fact-checking.

„Pe lângă acestea, colaborăm cu autoritățile și partenerii locali relevanți în context electoral, punându-le la dispoziție canale dedicate prin care pot raporta conținut, care va fi analizat de echipele noastre pentru posibile încălcări ale Regulilor Comunității sau ale legislației locale”, precizează platforma.

Totodată, Tiktok susține că va adopta măsuri de contracarare a activităților înșelătoare, inclusiv eliminarea rețelelor coordonate de conturi („operațiuni de influențare sub acoperire”) și interzicerea uzurpării identității sau a utilizării de conturi tip „bot”. În 2025,

De asemenea, TikTok interzice publicitatea politică plătită, iar conturile aparținând politicienilor sau partidelor politice nu pot folosi funcții de promovare sau monetizare.

În luna august, pe TikTok au circulat numeroase mesaje care dezinformează despre Găgăuzia și regiunea transnistreană, vizând evenimente și decizii în raport cu autoritățile de la Chișinău sau Occident. Mesajele nu se limitează la surse locale sau media proruse, ci sunt amplificate de utilizatori din mai multe țări, ceea ce le sporește vizibilitatea și credibilitatea.

În Găgăuzia, condamnarea Evgheniei Guțul este prezentată drept „atentat la autonomie” și „atac” asupra întregii populații, cu implicarea Rusiei ca validare a narațiunii privind o condamnare motivată politic. În Transnistria, dezinformarea alternează conținut local cu mesaje despre Vladimir Krasnoselki, războiul din Ucraina și deligitimarea votului, prezentând insuficiența urnelor de vot pentru alegerile parlamentare din septembrie ca un sabotaj politic și dovadă a lipsei democrației în relația cu Chișinăul.