Fiica unui deputat, respinsă de Președinție la un concurs de angajare, dar și de MAEIE: A semnat cu o companie internațională și părăsește Republica Moldova

Fiica fostului deputat Ștefan Secăreanu, cu studii și master în România a fost respinsă de Președinție la un concurs de angajare, dar și de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

„Fiică-mea Ozana Secăreanu, absolventă a Universității din București (licențiat în filologie română-engleză, master „Cultură și politică în context european și internațional”), fiind o persoană foarte responsabilă, a luat în serios apelul către tinerii din Republica Moldova al Președintei Maia Sandu: „Avem nevoie de tineri specialiști care să vină să lucreze la stat!”.

Și, fiind vorba de „statul” nostru iubit pe care trebuie să-l respectăm și pentru care ar trebui să muncim cinstit și dezinteresat pentru a-l pune serios pe picioare ca să se poată integra în UE fata mea a depus dosarul peste tot unde s-au anunțat concursuri de angajare: ministere, agenții, Președinție etc.

Iată ce i-a răspuns Președinția: „Stimată doamnă Secăreanu! În urma examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol Vă comunicăm că, Dumneavoastră nu ați fost admisă la concurs, deoarece nu întruniți cerințele specifice pentru participare (nu aveți studiile solicitate pentru ocuparea funcției publice vacante, precum și experiență profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției)”. Cei de la Ministerul de Externe (unde a avut și stagiul de practică în perioada noiembrie 2020 -mai 2021: a redactat comunicate, a pregătit discursuri, a tradus texte și pregătit prezentări etc.) au fost cumva mai ingenioși în motivarea respingerii dosarului (care conținea, apropo, chiar recomandarea Direcției în care a făcut stagiul de practică pentru angajarea în cadrul Ministerului respectiv): nu s-au obosit a-i da un răspuns în scris (așa cum a făcut Președinția și toți angajații ei agramați care au elaborat textul în cauză), ci au telefonat-o s-o întrebe dacă s-a vaccinat! La răspunsul că nu are cum să se vaccineze pentru că trecuse prin boală cu câteva zile în urmă i s-a pus imediat a doua întrebare: dar vă veți vaccina?! Evident, ce poți să-i răspunzi unui Minister de Externe pe care nu-l interesează cât de capabil și de folos statului poate fi un proaspăt absolvent al unei instituții de învățământ superior, ci faptul dacă el se va vaccina sau nu?! Ce poți a-i răspunde unui Minister de Externe care a încercat toate tertipurile „diplomatice” pentru a se debarasa de participanții incomozi la concurs și pentru a fundamenta „alegerea legală” a „oamenilor buni” în funcțiile publice?

Personal eram conștient de faptul că fiica mea nu va fi acceptată în nicio funcție publică de guvernarea Maiei Sandu (pentru care a votat!). Motivele sunt exclusiv politice!

Între timp, ea a susținut concursul de angajare în cadrul unei companii internaționale și a fost angajată acolo, dar cu prețul părăsirii Republicii Moldova.

Problema constă în altceva: Numărul tinerilor cu studii serioase, inclusiv în instituțiile din străinătate, care doresc să-și găsească un loc de muncă decent în Patria lor Republica Moldova, ca să „lucreze la stat”, cum îi îndeamnă Președinta Maia Sandu, dar care rămân profund dezamăgiți în urma atitudinii ostile manifestată față de ei de către cei de la guvernare, fiind puși în situația de a pleca în afară pentru a-și construi un drum în viață, este înspăimântător de mare!

Dar mai înspăimântător decât asta este faptul că anume disprețul și aroganța actualei guvernări față de tinerii care și-au pus speranțele într-o guvernare dreaptă, corectă și deschisă (votul lor a fost pentru PAS și Maia Sandu!) vor duce în definitiv la instalarea unei noi puteri în Republica Moldova declarat anti-occidentală, anti-românească și pro-rusă (sondajele confirmă această stare de lucruri)!

Credeți cumva că unul ca Nicu Popescu, cu studii diplomatice la Moscova, după ce va fi zburat din funcție, va rămâne aici în Republica Moldova pentru a se opune unui asemenea pericol? Nu, el va pleca bine mersi să-și continue biznesul securistico-politic în afara Repblicii Moldova! Cei care se vor opune nu vor fi nici Maia Sandu și nici PAS-ul!