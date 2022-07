Financial Times: China și-a pierdut răbdarea cu Rusia

Noile investiții chineze în Rusia în cadrul Inițiativei Strategice Belt and Road (BRI) au scăzut la zero în prima jumătate a anului 2022. Aceasta este o situație fără precedent, care demonstrează reticența Chinei de a suporta costurile sancțiunilor impuse Kremlinului, ca răspuns la agresiunea Moscovei împotriva Ucrainei, dezvăluie Financial Times, citat de onet.pl.

În primele șase luni ale acestui an, Beijingul nu a încheiat niciun acord cu entități rusești în cadrul BRI. Aceasta este o noutate completă, neobservată de la lansarea inițiativei chineze în urmă cu nouă ani. Spre exemplu, în 2021, valoarea contractelor chino-ruse s-a ridicat la aproximativ 2 miliarde de dolari, au raportat cercetători de la Universitatea Shanghai Fudan, citați de „FT”.

După cum se subliniază în raportul universității, după ce și-a redus implicarea în Rusia, China și-a extins sfera investițiilor în Orientul Mijlociu. În prima jumătate a anului, RPC a încheiat acorduri cu Arabia Saudită în valoare de aproximativ 5,5 miliarde USD. Anul trecut, autoritățile chineze au investit 10,5 miliarde de dolari în proiecte de construcţii din Irak.

Implicarea tot mai puternică a Chinei în Orientul Mijlociu vine după ce Statele Unite și-au încheiat oficial misiunea militară în Irak și s-au retras din Afganistan. Președintele american Joe Biden a călătorit la Riad în iulie. El a promis acolo că „nu va pleca și nu va lăsa un vid care va fi umplut de China, Rusia sau Iran”, scrie Financial Times.

China este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei pe scena internațională și se opune sancțiunilor occidentale impuse acestei țări ca răspuns la agresiunea Kremlinului împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, Beijingul nu a optat încă pentru sprijinul economic și militar direct de partea Moscovei.

Coridoarele de transport multimodale (folosind conexiuni feroviare și maritime) China-Europa au fost dezvoltate din 2013 ca parte a Inițiativei chineze Belt and Road, cunoscută și sub numele de One Belt and One Road. Nu este doar o întreprindere economică, ci și un proiect geopolitic, susținut direct de autoritățile chineze și care servește la întărirea influenței Beijingului, printre altele, în ţările din Asia Centrală şi Caucazul de Sud.

Până acum, cea mai importantă rută de transport din cadrul acestei inițiative a fost legătura prin Kazahstan, Rusia, Belarus și Polonia, care a fost folosită de exemplu pentru reîncărcarea terminalelor din Małaszewicze și Sławków. În 2015, au fost lansate serviciile regulate de transport feroviar de la Chengdu la Łódź.

La mijlocul lunii aprilie, presa chineză a raportat că noua conexiune multimodală cu Mannheim, Germania, ocolește Rusia. Primul transport de mărfuri pe o rută alternativă a fost efectuat pe 13 aprilie. Traseul începe în Xi’an, în centrul Chinei, apoi traversează Kazahstan, Marea Caspică, Azerbaidjan, Georgia, Marea Neagră, România, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă până la Mannheim, în vestul Germaniei. Lungimea conexiunii este de aproximativ 11,3 mii. km.