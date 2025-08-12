Fiscul stoarce aproape 983 de milioane de lei de la contribuabili într-o singură săptămână

Serviciul Fiscal de Stat a încasat aproape 983 de milioane de lei la Bugetul Public Național în doar cinci zile, între 4 și 8 august. Suma record a fost obținută prin controale intense, amenzi și executări silite, o mobilizare care a pus presiune majoră pe contribuabili.

În acest interval, inspectorii fiscali au efectuat 272 de vizite la companii și persoane fizice, verificând la sânge documentele și modul de respectare a obligațiilor fiscale. Atmosfera de control permanent i-a nemulțumit pe mulți contribuabili, mai ales pe cei care spun că legislația este aplicată cu prea multă rigiditate.

Acțiunile s-au soldat cu 135 de decizii privind încălcări fiscale, ceea ce a adus obligații suplimentare de peste 61 de milioane de lei. Pentru unii agenți economici, aceste sume în plus pot însemna blocarea activității sau pierderea locurilor de muncă.

În paralel, au fost întocmite 98 de procese-verbale pentru contravenții, aplicându-se amenzi totale de 118 mii de lei. Deși cifra pare mică în raport cu totalul încasărilor, mesajul este unul dur: sancțiunile vor continua fără compromisuri.

Executarea silită a restanțelor a adus alți 46,1 milioane de lei în buget. Pentru firmele vizate, această măsură a fost resimțită ca o lovitură directă, lăsându-le fără lichidități și reducând capacitatea de investiție.

În plus, au fost preluate în evidență 10 dosare cu bunuri confiscate, evaluate la peste 174 de mii de lei, din care s-au valorificat 59,23 mii de lei. Chiar dacă aceste sume par nesemnificative în raport cu totalul, ele arată că statul nu lasă nimic neîncasat.

Rezultatele arată că Serviciul Fiscal de Stat își intensifică acțiunile, însă rămâne întrebarea: această „eficiență” fiscală stimulează economia sau o sufocă prin presiune și sancțiuni continue?