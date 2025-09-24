Flăcări pe traseul R-32: un camion încărcat cu floarea-soarelui a ars din mers

Un camion încărcat cu floarea-soarelui a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe traseul R-32. Șoferul a observat primele semne de incendiu și a reușit să oprească autovehiculul înainte ca flăcările să se extindă la întreaga încărcătură.

Echipaje de intervenție rapidă — pompieri și poliție — au ajuns la fața locului și au stins incendiul. Din fericire, nu s-au raportat victime, iar traficul a fost restricționat temporar pentru a permite intervenția în siguranță.

Primele analize indică faptul că incendiul ar fi pornit din zona compartimentului de marfă, posibil din cauza frecării sau a unei scântei electrice. Transportatorul susține că camionul era bine întreținut și că nu s-au efectuat modificări care să genereze un risc major.

Autoritățile fac investigații pentru a stabili cauza precisă a incendiului — fie defect tehnic, fie suprasarcină, fie un motiv extern — și examinează dacă au existat nereguli în transportul mărfii.

Compania de transport și șoferul cooperează cu organele abilitate pentru clarificarea situației. În plus, se verifică dacă bunurile transportate au suferit pagube majore și dacă sunt implicate asigurări pentru astfel de riscuri.

În urma evenimentului, autoritățile recomandă ca transportatorii să verifice periodic sistemele electrice, instalațiile de încălzire și fixarea corectă a mărfii, pentru a preveni alte incidente similare pe drumurile naționale.