Focuri de armă la Penitenciarul nr. 18-Brănești. Un fost deținut a încercat să intre forțat cu mașina pe teritoriu

Focuri de armă s-au auzit în această dimineață la Penitenciarul nr. 18 Brănești, după ce un fost deținut a încercat să pătrundă forțat cu mașina pe teritoriul instituției.

Potrivit Administrația Națională a Penitenciarelor, incidentul s-a produs pe 11 mai, în jurul orei 05:30, când un autoturism de model Toyota Auris Hybrid a încercat să forțeze porțile de acces ale penitenciarului.

Pentru a preveni pătrunderea neautorizată, șeful de post al Secției pază și escortă a intervenit conform atribuțiilor de serviciu și a utilizat arma din dotare, efectuând două focuri de avertizare. Astfel, automobilul a fost oprit.

Reprezentanții ANP susțin că șoferul prezenta semne vizibile de ebrietate. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că acesta este un fost condamnat, eliberat din detenție acum câteva luni.

În timpul reținerii, bărbatul ar fi încercat să fugă de la fața locului și a lovit mai multe automobile ale angajaților penitenciarului, parcate în apropierea instituției.

Prin intermediul Serviciului 112, la fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție, care urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.