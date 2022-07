Forțele rusești, în pericol să rămână fără o cale de retragere din Herson / „Ucrainenii sunt pe drum”, avertizează un oficial

Trupele rusești din Herson ar putea fi lăsate fără o cale de retragere după ce forțele armate ucrainene au lovit importantul pod Antonovskiy de peste Nipru, afirmă Yuri Sokolevski, șeful adjunct al Consiliului Regional din Herson, citat de The New Voice of Ukraine.

„La cum stau lucrurile, orcii și simpatizanții lor din Herson ar putea fi tăiați de la rutele de aprovizionare și căile de retragere”, a afirmat oficialul ucrainean pe canalul său de Telegram, avertizându-i pe aceștia că „ucrainenii sunt pe drum”.

„Acei puțini cetățeni ai noștri care s-au grăbit să își ia pașapoarte rusești își reevaluează probabil alegerea”, a mai spus el.

Autoritățile de ocupație au început să elibereze primele pașapoarte rusești locuitorilor din orașele Herson, centrul administrativ al regiunii cu același nume, și Melitopol pe 11 iunie însă s-au lovit de probleme din cauza refuzului rezidenților de a se implica în distribuirea documentelor.

Podul Antonovskiy, o vulnerabilitate pentru forțele armate ruse

Sokolevski i-a îndemnat pe locuitorii din zonă să evite podul Antonisvkyi Bridge, avariat de atacurile recente cu artilerie cu rază lungă efectuate de armata ucraineană.

În evaluarea sa de miercuri dimineața ministerul britanic al Apărării nota că, în ceea ce privește cursurile inferioare ale Niprului, ele „reprezintă o barieră naturală, calea navigabilă având în general o lățime de aproximativ 1000 de metri”.

„Controlul trecerilor peste Nipru va deveni probabil un factor cheie în rezultatul luptelor din regiune”, adăuga acesta, subliniind de asemenea că, deși este probabil ca podul să rămână utilizabil, el reprezintă o vulnerabilitate pentru forțele rusești.