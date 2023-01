Fosta gardă de corp al lui Putin a înființat o școală de antrenament cu drone. Absolvenții sunt trimiși direct pe front

Alexei Diumin, în vârstă de 50 de ani, a lansat o școală de antrenament cu drone pentru trupele Kremlinului și pentru agenții serviciilor secrete.

O școală de antrenament cu drone ce a fost înființată la ordinele lui Diumin în regiunea Tula a fost promovat de postul de propagandă RIA FAN, scrie Stirileprotv.

Pentru această școală, Alexei Diumin a recrutat instructori militari instruiți pentru manevrarea de drone.

Cei care studiază la școala lui Diumin obțin certificate la absolvire, după care sunt trimiși direct la război.

„Soldații au primit echipamente suplimentare, utilaje și echipamente speciale. Stăpânirea abilităților de utilizare a dronelor va permite personalului militar să își îndeplinească sarcinile cu competență”, a declarat Maxim Sinyavsky, ministrul local al Comerțului.

Luna trecută, președintele rus Vladimir Putin a călătorit la Tula pentru a vizita o fabrică majoră de arme unde Diumin a supravegheat producția.

Cine este Alexei Diumin

Alexei Diumin, de 50 de ani, a fost cândva garda de corp a lui Putin și a fostului ministru adjunct al Apărării al Rusiei.

Guvernator al regiunii Tula din Rusia, Alexei Dumin „este pregătit să fie succesorul” lui Vladimir Putin, despre care se zvonește că ar fi grav bolnav, scrie Mirror.

Alexei Diumin a ocupat funcția de șef adjunct al informațiilor militare GRU și deține gradul de general-locotenent al armatei. A fost și șef adjunct al gărzii prezidențiale.

Acesta i-ar fi câștigat încrederea dictatorului Putin salvându-l pe acesta de la „moarte sigură”, atunci când un urs a încercat să pătrundă într-o reședință prezidențială de la munte.

„Desigur, eram înarmat, președintele era sus. Așa că ursul și cu mine ne-am uitat unul în ochii celuilalt, iar el s-a dat puțin înapoi. Am deschis ușa și am golit întregul cartuș al pistolului meu sub picioarele lui”, a declarat guvernatorul Tula, Alexei Diumin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!