Fostul ambasador al SUA în R. Moldova, Dereck Hogan, vine într-o vizită oficială la Chișinău

În perioada 12-15 martie, fostul ambasador al SUA în Republica Moldova, Dereck Hogan, efectuează o vizită oficială în România și în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter al Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA.

PDAS Ambassador Dereck Hogan will travel to Romania and Moldova March 12-15. He will lead delegations for the U.S.-Romania Strategic Dialogue in Bucharest and U.S.-Moldova Strategic Dialogue in Chisinau to continue to strengthen our bilateral ties with 🇷🇴 and🇲🇩

— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) March 10, 2023