Fostul premier japonez Shinzo Abe a decedat, la câteva ore după ce a fost împușcat

Fostul premier japonez Shinzo Abe a decedat cu câteva ore în urmă după ce a fost împușcat în timp ce ținea un discurs electoral în oraşul Nara din vestul țării.

ACTUALIZARE 11.55 Fostul premier japonez Shinzo Abe murit, a anunțat televizunea publică japoneză, citată de Reuters.

[Breaking News] Officials say former Japanese Prime Minister #Abe Shinzo has been confirmed #dead. He was reportedly #shot during a speech on Friday in the city of #Nara, near Kyoto.https://t.co/bZpiKm8wIN

