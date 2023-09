Fostul președinte american povestește cum Putin i-a rănit câinele

Fostul președinte american George W. Bush a povestit o întâmplare care l-a ajutat să înțeleagă mai bine caracterul președintelui rus Vladimir Putin.

Potrivit unui corespondent al publicației europene Pravda, fostul președinte al Statelor Unite a făcut aceste afirmații în cadrul forumului “Yalta European Strategy”, care a avut loc la Kiev în perioada 8-9 septembrie.

George Bush Jr. a comentat celebra poveste în care Putin i-a povestit despre crucea sa, după care fostul șef al Casei Albe a spus că s-a uitat în ochii lui și i-a văzut acolo sufletul.

“Asta a fost la început. Dacă m-aș fi uitat în ochii lui la sfârșitul președinției sale, aș fi văzut lucruri diferite. Era infectat de putere și de bani”, a spus Bush Jr.

Fostul agent american a mai spus o poveste care a ajutat la înțelegerea lui Putin.

“Mi-a văzut terrierul și a spus: “Nu știu ce să fac: “Ăsta e un câine?”. Apoi, la Moscova, s-a oferit să-mi arate câinele lui. Am fost de acord și mi-a arătat câinele mare, spunând că se poate descurca ușor cu al meu. Am fost surprins și am spus că m-a jignit. La care Putin nu a făcut decât să întrebe: “De ce?””, a povestit Bush Jr.

Fostul președinte american consideră că această poveste este, de asemenea, foarte indicativă pentru a înțelege caracterul lui Putin.

“El vrea întotdeauna să-și demonstreze puterea. În același timp, el consideră Rusia un stat slăbit și de aceea s-a simțit jignit de întreaga lume”, a mai spus Bush Jr.

Comentând războiul din Ucraina, George W. Bush Jr. a permis o scădere a sprijinului pentru Ucraina după alegerile prezidențiale din SUA.

“Există tendințe izolaționiste în ambele partide. Așa că este important ca cineva să le explice americanilor de ce este importantă Ucraina. Dacă Ucraina cade, care va fi soarta vecinilor săi, în special a Poloniei sau a României?”, a spus el.

De asemenea, fostul președinte american este sigur că Washingtonul nu are dreptul să impună Kievului condițiile de pace cu Rusia: “SUA pot să consilieze, dar nu să impună lumii ideea lor”.

“Și la final mai am un singur lucru de spus. Glorie Ucrainei! Și țineți-vă bine!”, a mai spus el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!