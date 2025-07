Ministrul Transporturilor din România, înregistrat în timp ce negocia o șpagă

Guvernul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu cel mai grav scandal de corupție de la preluarea puterii, după ce ministrul Transporturilor a fost surprins într-o înregistrare audio în timp ce ar fi negociat o mită.

O înregistrare publicată în presă îl prezintă pe ministrul Transporturilor din guvernul Bolojan, Ciprian Șerban, în timp ce negociază o mită cu un reprezentant al Direcției Silvice din Iași.

Această înregistrare face parte dintr-un dosar penal, în urma unei anchete care a avut loc la Iași și care a vizat o afacere din bani publici care s-a derulat între 2012 și 2019 iar dosarul a fost intentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași.

La momentul respectiv Ciprian Șerban, fără a avea o calitate oficială în cadrul societății respective din Neamț care prinsese un contract cu Direcția Silvică Iași, a ajuns să negocieze termenii derulării unui contract și în acest fel i s-ar fi cerut mită de către trei reprezentanți ai direcției în schimbul plății unor facturi.

Mita a fost negociată la 3% din valoarea contractului, conform unei investigații apărute în presa locală, susținute acum de înregistrări.

În martie 2012, Ciprian Constantin Șerban, pe atunci un tânăr de 26 de ani, intra pentru prima dată în biroul șefului de la Ocolul Silvic Răducăneni – o localitate de frontieră din județul Iași.

Șerban i s-a prezentat funcționarului Vasile Baran ca fiind reprezentantul unei firme care tocmai câștigase licitația pentru lucrările anuale de plantare și îngrijire a câtorva zeci de hectare de pădure din subordinea ocolului.

Valoarea contractului, care fusese atribuit de Direcția Silvică Iași, era de peste 650.000 de lei (aprox. 150.000 de euro la curs de schimb de la acel moment). Lucrările trebuiau finalizate în zece luni.

Firma câștigătoare era Eden Star Forest SRL și era condusă în acte de un anume Claudiu Ioan H., un bărbat din județul Neamț.

De facto, societatea era însă controlată de Ciprian Șerban, actualul ministru PSD al Transporturilor. Acesta avea și ștampila, și cardul firmei, iar adresa societății este și astăzi într-o locuință a fostului socru al ministrului – Mircia Gorghiu, fost director tehnic la Romsilva.

Stenogramele procurorilor

NICOLAE BALINT: Vii decât la închisoare să aduci hârtia …

CIPRIAN ȘERBAN: La lucrări vă referiți.

NICOLAE BALINT: La lucrări.

CIPRIAN ȘERBAN: Cu oameni, cu tot?

NICOLAE BALINT: Nu, oamenii mata. Deci nu mă bag peste ei. Eu mă duc, stau pe dânșii călare, fac în așa fel încât să facă treabă bună. Însă …

CIPRIAN ȘERBAN: Normal!

NICOLAE BALINT: Normal!

CIPRIAN ȘERBAN: Putem discuta, da?

NICOLAE BALINT: Domnule, gândește-te și mata, fă o ofertă să spun că ” da, dle, merită”. Că oricum, e un efort, e benzină care … Pacucul ăsta consumă. Am făcut reparații la papucul ăsta …

CIPRIAN ȘERBAN: Păi, din cât o să fie, 4%, cum am spus la început.

NICOLAE BALINT: Îi perfect! uite, eu cedez. 3%.

CIPRIAN ȘERBAN: Cât spuneți (neinteligibil) toată lumea mulțumită. Că poate ne mai vedem și la anul și de ce să ne… Poate la anul negociem altfel lucrurile de la bun început.

NICOLAE BALINT: Asta e altă treabă. Aici îs…

CIPRIAN ȘERBAN: 39 de milioane, nu?

NICOLAE BALINT: Da, 39.

CIPRIAN ȘERBAN:Aveți 40.

NICOLAE BALINT: Problemele care vor mai fi le discutăm numai în …

CIPRIAN ȘERBAN: El o să fie aici tot timpul cu băieții, eu o să vin și eu când pot. Orice probleme sunt…

NICOLAE BALINT: Nu știu cum să facem … îi bine să fie, pentru (neinteligibil).

CIPRIAN ȘERBAN: Poate să fie, nu am nicio problemă.

NICOLAE BALINT: Simt eu că va trimite să vadă, să urmărească.

CIPRIAN ȘERBAN: Foarte bine, să trimită. Eu îi am pe toți înregistrați.

Deci în cea ce privește lucrarea, nu e treaba lui pe teren acolo. El să vadă prezența, să vadă.

CIPRIAN ȘERBAN: El oricum o să fie aici, ce probleme sunt, apar și eu în zonă. Mulțumim mult. Ne sunați și ne spuneți când și cum doriți să venim!