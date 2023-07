FOTO. Capitala Ucrainei – atacată cu drone iraniene de către ocupanții ruși înaintea summitului NATO de la Vilnius

Moscova a efectuat un atac nocturn cu dronă la Kiev, al doilea atac aerian de la începutul lunii iulie, anunţă marţi, 11 iulie, autorităţile ucrainene, înaintea deschiderii summitului NATO de la Vilnius care urmează să se concentreze asupra situaţiei din Ucraina, relatează AFP.

”Inamicul a atacat Kievul din aer a doua oară luna aceasta”, anunţă Administraţia Militară a Kievului într-o postare pe Telegram.

Consequences of a drone attack on the #Kyiv region. 12 private houses were damaged. pic.twitter.com/AMEAxnQfKI

— NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2023