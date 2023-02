FOTO. Franța trimite o primă tranșă de tancuri ușoare AMX-10RC Ucrainei

Luna trecută, ministrul francez al forțelor armate, Sébastien Lecornu, a declarat că țara sa își propune să furnizeze tancurile ușoare AMX-10RC Ucrainei „în termen de două luni”. O primă rundă de 14 vehicule a fost trimisă acum, a declarat Forces Operations Blog, citând un oficial militar, relatează Sky News.

Acestea sunt gata să fie folosite, deoarece forțele armate ucrainene au primit deja instruire pe ele.

Menționăm că acest lucru vine după ce alte câteva țări NATO s-au angajat să trimită tancuri Ucrainei.

— KyivPost (@KyivPost) February 17, 2023

— KyivPost (@KyivPost) February 17, 2023